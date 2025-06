Nesta sexta-feira (13), o atacante Erling Haaland completa três anos desde sua chegada ao Manchester City, clube pelo qual já escreveu um capítulo histórico em tempo recorde. Contratado junto ao Borussia Dortmund em 2022 por cerca de 60 milhões de euros, o norueguês rapidamente se consolidou como um dos atacantes mais letais do futebol mundial. Aos 24 anos, ele já é avaliado em impressionantes 180 milhões de euros, segundo o Transfermarkt, e acaba de assinar um novo contrato de nove anos e meio, que o mantém no clube até 2034.

Em duas temporadas e meia com a camisa dos Citizens, Haaland quebrou inúmeros recordes e foi peça-chave nas conquistas mais importantes da história recente do clube. Ele brilhou na histórica Tríplice Coroa em 2023 (Premier League, FA Cup e Liga dos Campeões), além de levantar troféus como a Supercopa da UEFA, a Supertaça da Inglaterra, um inédito tetracampeonato consecutivo da Premier League e, na temporada seguinte, o Intercontinental de Clubes da FIFA.

Artilharias, recordes e feitos históricos

Haaland foi artilheiro de oito competições diferentes desde o início de sua carreira profissional, consolidando-se como uma máquina de gols:

Premier League 2022/23 – 36 gols (recorde da competição)

Premier League 2023/24 – 27 gols

Liga dos Campeões 2022/23 – 12 gols

Liga das Nações da UEFA (várias edições) – 19 gols somados

Liga dos Campeões 2020/21 – 10 gols

Copa do Mundo Sub-20 de 2019 – 9 gols

Na Premier League, Haaland superou lendas como Alan Shearer e Andy Cole, que haviam marcado 34 gols em uma única temporada. O seu 35º gol, contra o West Ham United, entrou para a história.

- Foi um grande momento para mim. Fiquei super feliz e aquele jogo é algo que vou lembrar para o resto da minha vida - disse o atacante. Sobre a possibilidade de alcançar o recorde absoluto de Shearer (260 gols) - Acho que há uma chance. Vou ficar aqui por muito tempo, então talvez. Vou dar o meu melhor - afirmou o jogador.

Além disso, ele se tornou o jogador que mais rapidamente marcou 100 gols por um clube nas cinco principais ligas da Europa, alcançando a marca em apenas 105 partidas — igualando Cristiano Ronaldo e superando nomes como Luis Suárez (120 jogos) e o ídolo do City Sergio Agüero (158 jogos).

Outro feito marcante foi ter se tornado o primeiro jogador da história da Premier League a marcar três hat-tricks em três jogos consecutivos em casa, com atuações devastadoras contra Crystal Palace, Nottingham Forest e Manchester United. Quando questionado sobre qual foi o seu hat-trick favorito, Haaland não hesitou: “O jogo em casa contra o United. Sim, com certeza.”

Números pelo Manchester City

Jogos: 142

Gols: 121

Assistências: 20

Temporada 2024/25 (até agora): 44 jogos, 31 gols e 4 assistências

A base por trás do sucesso

Questionado sobre como conseguiu começar tão bem no City, Haaland destacou o ambiente do clube.

- É sobre ter boas pessoas ao seu redor, que te mantêm com os pés no chão e focado. E também pessoas dentro do clube que te motivam e ajudam a se tornar um jogador melhor - revelou o atleta.

Com contrato renovado até 2034, recordes acumulados e títulos históricos, Haaland segue escrevendo seu nome entre os maiores da história do futebol e é, sem dúvida, uma das principais esperanças do Manchester City para a disputa do Mundial de Clubes da Fifa 2025.