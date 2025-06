James McAtee não vai disputar o Mundial Clubes pelo Manchester City. Segundo a imprensa inglesa, a decisão foi tomada pelo jovem de 22 anos, que decidiu defender a seleção da Inglaterra na disputa da Eurocopa Sub-21.

James McAtee, meia do Manchester City (Foto: Reprodução / X)

A competição e seleções terá um pouco mais de duas semanas de duração, começando no dia 11 deste mês e terminando com a grande decisão, que será disputada no dia 28. O Mundial de Clubes será um "concorrente direto" da competição de seleções de base.

Tudo indica que McAtee levou em consideração os papeis que desempenha em cada elenco para tomar a decisão de ficar fora do Mundial de Clubes. Na temporada pelo Manchester City, o meia disputou 27 jogos, nove deles titular e 18 saindo do banco reservas. McAtee balançou as redes sete vezes.

James McAtee com prêmio de melhor jogador de partida seleção sub-21 da Inglaterra (Foto: Reprodução / X)

Na seleção inglesa, McAtee é o camisa 10 e um dos principais jogadores do grupo comandado por Lee Carsley. O meia optou pela certeza da titularidade em detrimento às dúvidas sobre como seria feita a sua utilização por Pep Guardiola no Mundial de Clubes.

Os jogadores puderam tomar decisão sobre disputar o Mundial ou a Euro Sub-21 com a seleção da Inglaterra. Recém-contratado pelo Chelsea, Liam Delap viaja para os Estados Unidos para a Copa do Mundo de Clubes. O novo camisa 9 dos Blues fará sua estreia no torneio da Fifa.

James McAtee, que vai completar 23 anos em outubro, desperta o interesse de vários clubes da Europa, que pretendem atrair o jovem com a promessa de titularidade absoluta e protagonismo na próxima temporada. No entanto, o Manchester City ainda não recebeu nenhuma proposta pelo jogador.

Confira os jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

📅 Quarta-feira, 18 de junho

🌍 Manchester City x Wydad Casablanca (Marrocos)

⚽ Grupo G

🕐 13h (de Brasília)

📍 Lincoln Financial Field, Filadélfia

📅 Domingo, 22 de junho

🌍 Manchester City x Al Ain (Emirados Árabes)

⚽ Grupo G

🕐 22h (de Brasília)

📍 Mercedes-Benz Stadium, Atlanta

📅 Quinta-feira, 24 de junho

🌍 Juventus x Manchester City

⚽ Grupo G

🕐 16h (de Brasília)

📍 Camping World Stadium, Orlando