Jorginho revela resenha com Zico no hotel do Flamengo

ATLANTIC CITY (EUA) - Principal destaque do Flamengo neste início de Mundial de Clubes, o meia Jorginho comentou sobre um momento inusitado com Zico, chefe da delegação flamenguista na competição. Durante a coletiva, o camisa 21 contou que encontrou com o eterno camisa 10 durante o almoço e pediu para tirar uma foto com o ídolo rubro-negro.

- O Zico estava ali almoçando, não queria incomodar. O pessoal já tinha saído da mesa, falei: "Vou pedir para tirar uma foto com o Zico, tá maluco? A lenda". Família toda fanática e fã. Pedi, ele foi super simpático. Tiramos a foto, nem acreditei, aí o filho dele levantou e pediu para tirar uma foto comigo, eu abracei ele e abracei o Zico também, aí ele falou pro Zico: "Não, tu sai". Como assim? O Zico sair da foto, não é possível que isso está acontecendo (risos) - disse o meia.

Jorginho e Zico na concentração do Flamengo, nos Estados Unidos (Foto: arquivo pessoal)

Jorginho fez sua estreia pelo Flamengo na vitória por 2 a 0, contra o Espérance, na primeira rodada do Mundial. Saiu dos pés dele a assistência para o segundo gol rubro-negro, marcado por Luiz Araújo, e já caiu nos encantos da nação. O meia comentou como está sendo o entrosamento com o elenco durante a competição.

- Foi uma coisa boa ter começado direto aqui, justamente por estar todo dia junto, acabamos tendo mais contato para criar as relações. É um grupo não só de jogadores, mas de pessoas excelentes, que me receberam muito bem. Com muitas brincadeiras que gosto bastante, está sendo muito bom. Estou me dando bem com todo mundo.

Expectativas para encarar o Chelsea

Principal jogo da rodada, Flamengo e Chelsea definem a liderança do Grupo D, na próxima sexta-feira (20). Jorginho, recém chegado do Arsenal, também vestiu as cores do rival londrino, durante cinco temporadas. O meia avaliou as principais características sobre o elenco dos Blues.

- São jogadores dinâmicos, com potência física. Vão tentar sair jogando de trás, quebrar linhas, abrir o campo para poder correr, que é o que eles tentam fazer. E a gente tem que tentar fazer com que eles não façam isso.

Questionado sobre uma possível ‘lei do ex’, Jorginho brincou dizendo que dá para sonhar. O camisa 21 destacou a dificuldade da partida e finalizou dizendo que a equipe precisa aproveitar as oportunidades.

- Vamos sonhar (risos). Pode ser um jogo parelho, dois times que gostam de controlar o adversário, a gente tem que estar preparado para correr, para sofrer, porque vai acontecer e estar preparado para ter o controle, porque isso também vai acontecer. Vai ser um grande jogo para quem for assistir, e os detalhes fazem a diferença. Temos que aproveitar as oportunidades.