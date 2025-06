A primeira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes foi bastante movimentada. O Bayern de Munique fez 10 x 0 no Auckland City, no que se tornou a maior goleada de todos os Mundiais organizados pela Fifa. Benfica e Boca Juniors fizeram jogo com "clima de Libertadores" que terminou empatado em 2 x 2. O Flamengo está de olho, afinal, é deste grupo que sairá o adversário do Rubro-negro em uma possível classificação para as oitavas.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Bayern de Munique goleia e confirma favoritismo

(Photo by Paul ELLIS / AFP)

Diante do Auckland City, único clube amador da Copa do Mundo de Clubes, o Bayern de Munique cumpriu o que era esperado e goleou. Musiala (3x), Coman (2x), Thomas Müller (2x), Olise (2x) e Boey marcaram os 10 gols da vitória do time alemão. O resultado entrou para a história como a maior goleada de todos os Mundiais organizados pela Fifa, superando o 6 x 1 do Al Hilal sobre o Al-Jazira, que aconteceu em 2021.

No Auckland City, o grande destaque foi o goleiro Conor Tracey. Apesar de ter falhado em um dos gols, ele fez boas defesas e evitou que o estrago fosse ainda maior. Contudo, o que mais chamou atenção foi o que Tracey fez fora do campo. Estoquista de um depósito de produtos farmacêuticos na Nova Zelândia, o goleiro declarou que pediu licença não remunerada para participar do Mundial e encontraria dificuldades com as contas e com o aluguel, mas não podia deixar de estar presente na competição.

continua após a publicidade

Boca faz bom jogo, mas é castigado por argentinos do Benfica

Di María em Benfica x Boca Juniors (Foto: Chandan Khanna / AFP)

A partida entre Boca Juniors e Benfica foi o primeiro confronto oficial entre clubes argentinos e portugueses. O jogo terminou 2 x 2 e, como o placar indica, foi bem movimentado. Os torcedores do time argentino tomaram as arquibancadas do Hard Rock Stadium e fizeram uma festa impressionante. Dentro de campo, viu-se uma batalha digna de um jogo de Libertadores da América.

O Boca abriu 2 x 0 antes dos 30 minutos do primeiro tempo e dominou a maior parte da etapa inicial. Contudo, aos 45', Di María, de pênalti, diminuiu o placar e colocou o Benfica novamente no jogo. Vale lembrar que Ander Herrera, meia do Boca, mesmo no banco de reservas, foi expulso por reclamar com árbitro durante a análise da penalidade.

continua após a publicidade

Na etapa final, o time português teve Belotti expulso aos 27'. Quando tudo se encaminhava para a primeira vitória de um clube sul-americano sobre um europeu desde 2012, o argentino Otamendi marcou o gol de empate. Nicolás Figal, zagueiro do Boca Juniors, ainda recebeu cartão vermelho no fim da partida.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

As expulsões causaram prejuízo para as duas equipes. Pelo lado do Benfica, Belotti pegou uma suspensão de duas partidas. Ander Herrera e Figal foram punidos com quatro jogos de gancho e desfalcam o Boca Juniors até o fim da primeira fase.

Como ficou a situação do grupo após a primeira rodada?

O Bayern de Munique é o líder isolado com três pontos, seguido por Benfica e Boca Juniors, com um ponto cada. O clube português assumiu a segunda posição por conta do número de cartões vermelhos, já que os dois empataram em todos os outros critérios de desempate. O Auckland City é o lanterna, com nenhum ponto e menos 10 de saldo.

A próxima rodada terá o Boca Juniors encarando o poderoso Bayern de Munique, enquanto o Benfica enfrenta o fraco Auckland City. A tendência é que o time alemão encaminhe a classificação e os Encarnados assumam a segunda colocação do grupo.

➡️ Veja a agenda da primeira fase do Mundial de Clubes