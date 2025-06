Denis Bouanga revela o objetivo do Los Angeles FC no Mundial

O atacante Denis Bouanga ainda vive a emoção do gol decisivo que garantiu o Los Angeles FC (LAFC) na edição histórica do Mundial de Clubes da FIFA 2025, que será disputado entre 14 de junho e 13 de julho nos Estados Unidos. Em entrevista ao site oficial da FIFA, o gabonês não escondeu o orgulho de representar o clube californiano na maior competição internacional de clubes da história.

“Foi um momento mágico,” disse Bouanga ao relembrar o golaço na prorrogação contra o Club América, que selou a vitória por 2 a 1 no play-in e classificou o LAFC para o torneio.

- Foi o melhor gol da minha carreira em termos de emoção. Quando vi a bola entrar, tive arrepios. Ver o estádio explodir e minha família feliz foi algo inesquecível - revelou o atleta

Denis Bouanga, do Los Angeles FC, comemora seu gol sobre o América do México (Luke Hales/Getty Images)

Sonho que virou realidade

Natural de Le Mans, na França, Bouanga teve passagens por clubes como Lorient e Saint-Étienne antes de chegar à MLS em 2022. Desde então, virou estrela no LAFC — foi artilheiro da Major League Soccer em 2023 com 20 gols em 31 jogos — e hoje divide o elenco com nomes consagrados como Olivier Giroud e Hugo Lloris, campeões do mundo com a França.

- Nunca imaginei jogar um torneio global como esse. Foi uma sorte podermos disputar aquela partida contra o Club América. Vencemos e agora estamos aqui, prontos para enfrentar grandes clubes - comentou o jogador.

Denis Bouanga e Olivier Giroud comemoram gol marcado contra o Sporting Kansas City (Foto: Orlando Ramirez/Getty Images via AFP)

Mentalidade vencedora e ambição internacional

O jogador também destacou a resiliência da equipe como uma de suas principais virtudes e que isso pode ser uma grande arma durante o Mundial.

- Mostramos que temos uma mentalidade impecável. Temos um elenco capaz de virar jogos e alcançar grandes feitos neste torneio - destacou Bouanga.

Sobre os objetivos dos Los Angeles FC na competição, o atacante é direto e revela objetivo pessoal para o torneio.

- Queremos ganhar. Jogar contra times grandes e ver onde estamos. Pessoalmente, quero marcar gols, dar assistências e mostrar meu melhor futebol ao mundo — e claro, fazer minha tradicional cambalhota nas comemorações - disse o atacante.

De olho no Chelsea

O jogador também comentou sobre a possibilidade de enfrentar potências como o Chelsea, destacando a expectativa e a motivação do grupo.

- É especial jogar contra equipes com estilos de jogo tão diferentes. Por que não competir de igual para igual? Por que não vencer? Nossa mentalidade sempre será de entrar para ganhar - afirmou o gabônes.

Ao ser questionado se conversou com Lloris e Giroud sobre o que esperar de um torneio desse porte, Bouanga foi enfático:

- Claro que falamos. Para eles, é como uma Copa do Mundo. Os olhos do mundo estarão voltados para esse torneio. Agora é com a gente: precisamos entregar boas atuações - revelou Bouanga.

Bastidores e bom humor no elenco

Em clima mais leve, Bouanga como é o clima no vestiário do Los Angeles FC e revelou uma brincadeira entre os companheiros de equipe.

O Aaron Long é o mais engraçado, mas a melhor pegadinha foi do Giroud. Quando fomos jogar em Miami, ele entrou no vestiário e disse ao David Ochoa — que é fã do Messi — que o Messi tinha pedido a camisa dele. Eu não aguentei e comecei a rir antes mesmo do jogo começar - disse o atleta em tom bem-humorado.