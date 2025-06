SANTA BARBARA (EUA) - Depois de muito tempo, o Botafogo deve ter time completo e descansado, e justamente para a estreia do Mundial de Clubes da Fifa. Com dez dias sem jogos entre a última partida — vitória por 3 a 2 sobre o Ceará, pelo Brasileirão — e a estreia na Copa do Mundo de Clubes, diante do Seattle Sounders no próximo domingo (15), o clube conseguiu recuperar jogadores e reforçar o elenco.

O período sem jogos, algo raro no calendário do futebol brasileiro, só não ficou perfeito para o Botafogo por duas exceções. A principal delas é Savarino, que estava cedido à seleção venezuelana para os jogos das Eliminatórias. Nessa terça-feira (10), enquanto os jogadores do alvinegro faziam o primeiro treino com bola em Santa Barbara, o meia entrava em campo no segundo tempo em Montevidéu, na derrota da Venezuela por 2 a 0 para o Uruguai.

A outra exceção é Joaquín Correa. O argentino foi anunciado oficialmente nessa terça-feira, e assim como Savarino é esperado para se juntar à delegação nesta quarta. Os demais reforços já treinam com o grupo de jogadores, incluindo o atacante Arthur Cabral.

Jogadores do Botafogo com desgaste se recuperam para o Mundial

O período sem jogos também serviu para recuperar jogadores que vinham com desgaste físico, como Alexander Barboza, Jair Cunha e os laterais Alex Telles e Cuiabano. No treino de terça, Cuiabano fez atividades físicas separadas do restante do elenco, mas apenas por precaução.

O Botafogo volta a treinar às 10h (14h pelo horário de Brasília) desta quarta-feira no gramado do Westmont College, local que funciona como CT do clube em Santa Barbara. A programação prevê atividades diárias no local até sexta-feira (13).

A estreia no Mundial de Clubes será no domingo (15), a partir das 23h (de Brasília) em Seattle, diante do Seattle Sounders. O time chega à cidade na véspera, e na segunda-feira retorna a Santa Barbara para se preparar para os jogos derradeiros no Grupo B, diante do PSG e do Atlético de Madrid. Os dois jogos serão disputados no Rose Bowl, em Los Angeles.