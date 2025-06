O Los Angeles FC será o adversário do Flamengo no Mundial de Clubes da FIFA. A equipe garantiu a classificação após a decisão que impediu o León-MEX de participar, já que pertence ao mesmo grupo empresarial do Pachuca, campeão da última Concachampions. Com isso, o LAFC, vice-campeão continental, superou o América-MEX, líder do ranking da Concacaf em 2024, data-limite para a definição dos classificados.

Apesar de ter conquistado a vaga aos “45 do segundo tempo”, o LAFC não deve realizar grandes mudanças no elenco, mesmo com a abertura de uma janela especial de transferências, válida até 10 de junho, exclusiva para os clubes que disputarão a competição.

Griezmann frustra o LAFC e renova com o Atlético de Madrid

Um dos principais alvos do Los Angeles FC era o atacante francês Antoine Griezmann, que vivia indefinição sobre sua permanência no Atlético de Madrid. Aos 34 anos e com apenas um ano de contrato restante, o ídolo colchonero chegou a ser sondado pelos norte-americanos. Fontes próximas ao atleta confirmaram que o interesse do LAFC era real e persistente.

O fator emocional pesava a favor da transferência, já que Griezmann teria a chance de atuar novamente com ex-companheiros e amigos da seleção francesa, como Hugo Lloris e Olivier Giroud. No entanto, o Atlético anunciou ontem (2) a renovação com Griezmann até 2027. O francês, maior artilheiro da história do clube, sinalizou que ainda possui metas a cumprir em Madri e que, por ora, não pensa em deixar o futebol europeu.

Regra do Jogador Designado: quem são os astros do LAFC

Na Major League Soccer, a Regra do Jogador Designado (Designated Player Rule), conhecida como “Regra Beckham”, permite que cada equipe conte com até três atletas cujo salário ultrapassa o teto da liga. Atualmente, o Los Angeles FC conta com os seguintes jogadores designados:



Olivier Giroud: campeão do mundo com a França, chegou ao LAFC após passagem pelo Milan.



Cengiz Ünder: emprestado pelo Fenerbahçe, é presença constante na seleção turca, mas não empolgou no Los Angeles FC.



Denis Bouanga: autor do gol decisivo que garantiu a classificação do clube para o Super Mundial.

Cengiz Ünder deve retornar ao Fenerbahçe

Cengiz Ünder foi contratado com grande expectativa, dado seu protagonismo no futebol turco e o histórico por Roma e Olympique de Marseille. Porém, não se firmou como titular absoluto no LAFC. Na partida que sacramentou a vaga no Super Mundial, contra o América-MEX, o turco começou no banco.

De acordo com a imprensa turca, o LAFC não exercerá a opção de compra, e o retorno ao Fenerbahçe está próximo. A dúvida é se a saída ocorrerá antes ou após o Mundial. Caso deixe o clube, abrirá espaço para a contratação de mais um jogador designado.

Ryan Raposo é a novidade do elenco do Los Angeles FC

O LAFC anunciou nesta quinta-feira a contratação do meio-campista Ryan Raposo, de 26 anos. O canadense, ex-jogador das categorias de base da seleção nacional, assinou contrato até o final de 2025, com opção de renovação para 2026.

Raposo estava livre no mercado após cinco temporadas no Vancouver Whitecaps, onde marcou cinco gols e deu oito assistências em 122 partidas pela MLS. No currículo, também possui três títulos do Campeonato Canadense.

— Ryan é um jogador dinâmico que será uma grande adição ao nosso elenco — afirmou o gerente geral do LAFC, John Thorrington.

Elenco experiente e com rostos conhecidos

Comandado por Steve Cherundolo, ex-jogador da seleção dos EUA, o LAFC conta com nomes familiares ao torcedor. O goleiro Hugo Lloris, campeão mundial com a França em 2018, lidera a defesa. No ataque, Olivier Giroud é a principal referência, enquanto Denis Bouanga vive grande fase, sendo o principal destaque ofensivo.

Além deles, há presença brasileira marcante. O zagueiro Marlon, revelado pelo Fluminense, campeão da Libertadores em 2023 e ex-Barcelona, atualmente defende o LAFC. Outro nome conhecido é o meio-campista Igor Jesus, cria do Flamengo e autor do gol de empate na virada sobre o América-MEX. Igor ainda teve passagem pelo Estrela da Amadora, de Portugal.

O Los Angeles FC chega ao Super Mundial equilibrando grandes nomes do futebol mundial, atletas com experiência europeia e jovens promessas sul-americanas. Assim, o adversário do Flamengo aposta na coesão do grupo e na manutenção da base, enquanto monitora possíveis ajustes até o início da competição.