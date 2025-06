Novo rival do Flamengo no Mundial de Clubes, o Los Angeles FC conta com dois brasileiros no elenco que têm ligação com o clube da Gávea, Igor Jesus e Marlon. Um foi relevado pelo Rubro-Negro, enquanto o outro é cria do rival Fluminense e tem passagem pelo Barcelona.

Ex-Flamengo no Los Angeles FC

Igor Jesus é cria do Ninho do Urubu, saiu do time rubro-negro em 2023. Teve rápida passagem pelo time português Estrela da Amadora, com 15 partidas e uma assistência, e logo foi transferido para o clube americano por € 4 milhões de euros (cerca de R$25 milhões, na cotação atual). Antes, com a camisa do Flamengo, atuou em 32 partidas e deu duas assistências.

Com menos de um semestre na Europa, aumentou a visibilidade, despertou interesse do LAFC e assinou contrato até 2028 para ficar nos EUA. Na temporada de 2025, teve participação em 10 jogos e deu uma assistência. É uma figura relevante no elenco por sempre começar as partidas entre os 11 titulares e originar jogadas ofensivas.

Igor Jesus recebendo o trpféu de Melhor do Jogo com a camisa do LAFC (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Moleque de Xerém passou pelo Barcelona

Marlon, teve duas passagens pelo Fluminense, clube que o revelou. Foi descoberto ainda na base do Tricolor, em Xerém, como uma das joias do clube. Pelo profissional, foi titular em 64 jogos nos primeiros dois anos e, em 2016, se transferiu para o FC Barcelona por € 5,4 milhões de euros (R$ 18,5 milhões).

Teve início difícil na Europa. Logo depois de ir para o Barça, foi emprestado para o Nice, da França, em 2017. Em seguida, teve passagens por Sassuolo, da Itália, Shakhtar Donetsk, da Ucrânia, e retornou para o país italiano representando o Monza.

Após o fim de seu emprestimo no time italiano, o Shakhtar o emprestou novamente para o Fluminense e o jogador retornou ao Brasil após sete anos jogando em gramados europeus. Com o seu acordo chegando ao fim, ficou um tempo sem destino definido até surgir a oportunida de defender o LAFC. Na temporada 2025, participou de 10 jogos e ainda tenta se firmar entre o time titular.

Marlon em atuação com a camisa do LAFC (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)

Como ficou o Grupo D

Com a vitória sobre o América do México, o Los Angeles FC garantiu a última vaga do grupo D do Mundial de Clubes, que tem Flamengo, Chelsea-ING e Esperánce-TUN. A competição começa no dia 14 de junho.