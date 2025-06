Apresentadora do Sportv aponta brasileiro que irá mais longe no Mundial

Faltam apenas três dias para o início do Mundial de Clubes. Ao todo, quatro clubes brasileiros disputam o torneio. Tratam-se de Flamengo, Palmeiras, Botafogo e Fluminense. Em contato com o Lance!, a apresentadora Mariana Fontes, dos canais Sportv, opinou sobre qual time nacional irá chegar mais longe no torneio da Fifa.

Na visão da jornalista, o Palmeiras se destaca entre os clubes brasileiros pela regularidades. Por isto, ela apontou a equipe de Abel Ferreira como a ampla favorita para alcançar as fases mais avançadas do Mundial.

- Acho que qualquer brasileiro que passar da fase de grupos, já é muito para este Mundial. A gente viu o que acontecia no antigo torneio. Às vezes, nosso clubes tinham dificuldades de enfrentar times africanos ou mexicanos. Isso me mostra que o desafio de agora vai ser ainda maior. Acho que pela regularidade, o Palmeiras irá mais longe - opinou a apresentadora.

Além disso, Mariana apontou o Real Madrid como o clube mais temido no tornio. Ela também opinou sobre possíveis zebras, que podem acontecer no torneio. Ao analisar os confrontos, a comunicadora considerou que um eventual derrota de um clube brasileiro para um "azarão", poderia acontecer.

- O Real Madrid é o mais temido. Mas outros clubes podem surpreender. Se acontecer de um africano bater em um brasileiro, não vai ser surpresa. Isso tem acontecido, no outro modelo. É claro, que a preparação para este Mundial é diferente, mas não acho que seria surpresa um resultado deste tipo - concluiu.

Mariana Fontes opinou sobre jornada de clubes brasileiros no Mundial de Clubes (Foto: Reprodução)

Mundial de Clubes

O novo torneio da Fifa estreia neste sábado (14), às 21h (de Brasília), nos Estados Unidos. A partida de estreia será entre Inter Miami, de Lionel Messi, contra Al Ahly, do Egito, válida pelo Grupo A. A chave é a mesma de Palmeiras, clube apontado por Mariana Fontes como favorito para avançar.

Além do Alviverde, o Porto, de Portugal, completa o chaveamento. As duas equipes se enfrentam no domingo (15), às 19h (de Brasília), no MetLife Stadium, em Nova York.