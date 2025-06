Pulou o muro: jogador vai trocar Chelsea pelo Manchester City

No mercado em busca de reforços após temporada sem títulos de relevância, o Manchester City foi até o rival Chelsea para assegurar a contratação do seu terceiro goleiro. Depois da saída de Scott Carson, o City foi ao mercado e optou por Marcus Bettinelli. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o negócio é visto como certo.

Bettinelli tem 33 anos e chega no City para agregar no elenco que irá disputar o Mundial de Clubes nas próximas semanas. Para o setor, Pep Guardiola já conta com o brasileiro, Ederson, e Stefan Ortega. Scott Carson, que era a terceira opção, foi figura querida da torcida, uma vez que chegou ao clube em 2021.

Além da idade que demonstra experiência ao longo da carreira, pesou, também, a favor de Bettinelli o fato de ele ser nascido na Inglaterra. Neste sentido, o goleiro entra na cota de jogadores ingleses que todo o clube precisa cumprir para disputar tanto Premier League, quanto Champions League. Sua única partida pelo Chelsea foi em 2022, pela Copa da Inglaterra.

Marcus Bettinelli pelo Chelsea (Foto: Reprodução/Chelsea)

Ainda não é sabido quanto o Manchester City pagará ao Chelsea, porém, de acordo com o jornalista Mike McGrath, a quantia será baixa comparada aos grandes investimentos que o clube fez até aqui. Foram três: Tijjani Rijnders, Rayan Cherki e Rayan Ait-Nouri, todos já disponíveis para o Mundial.

Jogos do Manchester City no Mundial de Clubes

⚔️ Wydad Casablanca (Marrocos)

📆 Quarta-feira, 18 de junho

⏰ 13h00 (de Brasília)

⚔️ Al Ain (Emirados Árabes)

📆 Domingo, 22 de junho

⏰ 22h00 (de Brasília)

⚔️ Juventus (Itália)

📆 Quinta-feira, 26 de junho

⏰ 16h00 (de Brasília)

