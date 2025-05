Nesta terça-feira (20), o Manchester City venceu o Bournemouth por 3 a 1 pela penúltima rodada da Premier League e encaminhou a vaga para a Champions League. O jogo marcou a despedida de De Bruyne com a torcida do City no Etihad Stadium, uma vez que o belga anunciou que está de saída do clube. Os torcedores fizeram uma bonita homenagem ao meia antes de a bola rolar. Os gols da partida foram marcados por Marmoush, Bernardo Silva, Nico González e Jebbison.

Torcida do Manchester City preparou uma bela despedida para De Bruyne no Ettihad (Reprodução: X/Manchester City)

A partida também marcou a volta de Rodri aos gramados depois de oito meses fora por uma grave lesão no joelho. O espanhol se lesionou no dia 22 de setembro de 2024.

Como foi o jogo entre Manchester City e Bournemouth?

O Manchester City buscou o ataque desde os minutos iniciais da partida. Aos 9', Matheus Nunes saiu na cara do gol, mas tentou driblar Kepa e perdeu a bola, desperdiçando boa oportunidade. Na sequência, um golaço de Marmoush abriu o placar para o City. O egípcio recebeu na intermediária e carregou até a entrada da área, finalizando com precisão no ângulo do goleiro do Bournemouth.

A bola ainda beijou a trave antes de entrar - sem chances para Kepa desta vez. Aos 22', Haaland recebeu de De Bruyne e quase fez um golaço acrobático, mas o goleiro defendeu. De Bruyne ainda teve a chance de marcar seu último gol no Ettihad aos 24', mas perdeu um gol inacreditável debaixo das traves já sem goleiro - o belga acertou o travessão.

Bernardo Silva comemora gol marcado em Manchester City x Bournemouth (Foto: Paul Ellis/AFP)

Aos 32', Evanílson quase empatou para o Bournemouth. O brasileiro recebeu cruzamento de Tavernier e finalizou dentro da área na trave, levando perigo para os mandantes. Cinco minutos depois, Bernardo Silva recebeu belo passe de Gundogan dentro da área e finalizou na saída de Kepa para ampliar o marcador.

Na segunda etapa, o jogo permaneceu com a mesma cara. O Bournemouth até chegou a ensaiar algumas tentativas de diminuir o placar. Aos 21' do segundo tempo, Evanílson ia sair na cara do gol, mas Kovacic matou a jogada e foi expulso, deixando os mandantes com 10 em campo. A expulsão fez com que De Bruyne saísse e completasse seus últimos minutos com a camisa do Manchester City - a torcida aplaudiu muito sua saída.

Mas, logo na sequência, Cook deu entrada dura em Nico González e foi expulso, arruinando as chances dos visitantes e deixando o Bournemouth também com 10 em campo. No fim do jogo, Rodri entrou no lugar de Haaland e voltou a campo depois de oito meses. Aos 43', Nico González recebeu dentro da área e finalizou bem para ampliar. Aos 51', Jebbison aproveitou bobeada da defesa do City e descontou para o Bournemouth.

O que vem por aí?

Neste domingo (25), às 12h (de Brasília), acontece a última rodada da Premier League. Por um lado, o Manchester City visita o Fulham em busca de confirmar sua vaga na próxima Champions League. Por outro, o Bournemouth recebe o já rebaixado Leicester City para cumprir tabela e finalizar a competição.

