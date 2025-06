Veja quanto os times brasileiros ‘tiraram’ de premiação dos europeus no Mundial

Os quatro clubes brasileiros classificados para o Mundial de Clubes garantiram vaga nas oitavas de final. Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras bateram de frente com clubes de destaque do futebol europeu e terminaram a fase grupos com um saldo positivo, não só pela bola jogada, mas também pelo alto valor em premiações conquistadas. O quarteto soma apenas um derrota nos cinco jogos realizados, além de duas vitórias e dois empates.

De acordo com as regras estabelecidas pela Fifa, a entidade paga cotas fixas e variáveis aos 32 participantes do Mundial de Clubes. Os valores fixos são pela participação na competição e os que variam dependem dos resultados conquistados na fase de grupos, que podem ser maiores ou menos a depender do placar. E por mais que, na teoria, os europeus entrassem como favoritos, as equipes deixaram de faturar bônus milionários após os confrontos com brasileiros.

A entidade máxima do futebol paga US$ 2 milhões (R$ 11 milhões) a cada vitória de um clube na fase grupos da competição e US$ 1 milhão (R$ 5,5 milhões) para cada um dos times em caso de empate. Considerando

Jogos entre brasileiros e europeus no Mundial de Clubes

Palmeiras 1 x 1 Porto - US$ 1 milhão para cada

Fluminense 0 x 0 Borussia Dortmund - US$ 1 milhão para cada

Botafogo 1 x 0 PSG - US$ 2 milhões para o Botafogo

Flamengo 3 x 1 Chelsea - US$ 2 milhões para o Flamengo

Botafogo 0 x 1 Atlético de Madrid - US$ 2 milhões para o Flamengo

O valor total que poderia ser arrecado pelos clubes europeus é de US$ 10 milhões, ou R$ 54,9 milhões na cotação atual, em um cenário em todos os cinco confrontos terminassem com derrotas dos times brasileiros. Entretanto, a realidade foi bem diferente. No caso das vitórias do Botafogo em cima do PSG e do Flamengo contra o Chelsea, o clube francês e o inglês saíram do jogo sem nada no bolso. Enquanto Fluminense e Palmeiras dividiram os valores com Porto e Dortmund.

Ou seja, os europeus somaram US$ 4 milhões (R$ 21,9 milhões) na fase de grupos, 40% do valor total possível. Os clubes brasileiros foram responsáveis por "tirar" dos bolsos dos rivais os outros 60%, correspondentes a US$ 6 mi (R$ 32,9 mi).

Divisão da premiação do Mundial de Clubes

Além das premiações por resultado, a Fifa também já havia estabelecido o pagamento fixo aos clubes pela participação na fase de grupos do torneio. Para os clubes europeus, o valor varia de US$ 12,81 mi (R$ 70,1 mi) a US$ 38,19 milhões (R$ 209 mi), dependendo da classificação do time no raking da Uefa.

Para os brasileiros, as cifras pagas são de US$ 15,21 milhões (R$ 83 milhões) pelos três jogos da fase de grupos. Por mais que o quarteto Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras tenha tirado mais dinheiro dos europeus na etapa inicial do Mundial, ainda existem casos em que o clube estrangeiro tenha recebido um valor maior apenas pelo pagamento fixo. Isso depende, claro, do valor exato pago pela Fifa.

Divisão por continente

Clubes europeus: de 12,81 milhões de dólares a 38,19 milhões de dólares

Clubes sul-americanos: 15,21 milhões de dólares

Clubes da Concacaf: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Ásia: 9,55 milhões de dólares

Clubes da África: 9,55 milhões de dólares

Clubes da Oceania: 3,58 milhões de dólares

Divisão por resultado conquistado

Fase de grupos: 2 milhões de dólares por vitória e 1 milhão de dólares por empate

Oitavas de final: 7,5 milhões de dólares

Quartas de final: 13,1 milhões de dólares

Semifinal: 21 milhões de dólares

Finalista: 30 milhões de dólares

Campeão: 40 milhões de dólares