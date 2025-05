Com a reformulação do Mundial de Clubes da FIFA, que terá início em 14 de junho nos Estados Unidos, as equipes participantes terão uma janela extra de transferências entre 1º e 10 de junho para reforçar seus elencos antes da competição. Essa medida é especialmente importante, pois o período oficial de transferências de verão só começa no dia 16. Muitos jogadores que ficam livres ao final de junho podem estar à disposição para mudanças rápidas e com custos reduzidos, o que tem movimentado o mercado de forma intensa às vésperas do torneio.

Principais nomes que podem pintar em novos clubes antes ou durante o Mundial

Cristiano Ronaldo

O futuro do craque português segue sendo uma incógnita. Com contrato no Al Nassr (Arábia Saudita) expirando em 30 de junho e o clube fora do Mundial, Ronaldo pode ser uma das grandes surpresas da janela. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, comentou recentemente que o atacante de 40 anos “pode jogar” na competição, e que há conversas com alguns clubes. Em uma postagem recente, Ronaldo se despediu do Al Nassr com a mensagem “Este capítulo terminou. A história? Ainda está sendo escrita.” A possibilidade de um último duelo em campo com seu rival Messi, que jogará pelo Inter Miami (e está no Mundial), aguça a expectativa.

Trent Alexander-Arnold

Confirmado que deixará o Liverpool em julho, o lateral-direito inglês deve assinar com o Real Madrid. Porém, com o período oficial de transferências começando depois do Mundial, os merengues tentam um acordo para contratá-lo antes da competição. A lesão do titular Dani Carvajal e o contrato próximo do fim do reserva Lucas Vázquez aumentam a necessidade do clube. Alexander-Arnold deixa o Liverpool após nove anos, 352 jogos e oito títulos.

Jonathan Tah

O zagueiro alemão, que anunciou saída do Bayer Leverkusen, tem um acordo para se transferir gratuitamente para o Bayern de Munique, mas o clube bávaro tenta antecipar a chegada do jogador para contar com ele no Mundial. Lesões no setor defensivo do Bayern aumentam a urgência. Tah soma mais de 400 jogos pelo Leverkusen e teve papel importante na campanha invicta da última temporada.

Paul Pogba

O meio-campista francês, que cumpriu 18 meses de suspensão por doping, segue sem clube desde setembro de 2023, quando atuou pelo Juventus. Considerado um dos jogadores mais talentosos da sua geração, Pogba busca recuperar espaço no futebol após o período de afastamento, e o Mundial pode ser uma vitrine para seu retorno.

Andrey Santos

O volante brasileiro, que pertence ao Chelsea, jogou a última temporada emprestado ao Strasbourg, da França, com boas atuações (11 gols e 5 assistências em 34 jogos). Ele deve retornar aos Blues para a disputa do Mundial de Clubes, reforçando o meio-campo da equipe inglesa.

Jorginho

Outro experiente jogador livre em breve é o meia Jorginho que está encaminhado para reforçar o Flamengo. O tenta a liberação do atleta que tem contrato até o final de junho para disputar o Mundial pelo Rubro-negro. A capacidade de controlar o ritmo de jogo e a vasta experiência do italiano-brasileiro podem ser um reforço importante para os cariocas.

Serge Aurier

Livre desde julho do ano passado, o lateral-direito costa-marfinense tem se mantido em forma com ajuda de treinadores de alto nível. Apesar dos poucos minutos na última temporada, Aurier pode ser uma opção para times fora da Europa no Mundial, dado seu histórico de quase 100 jogos pela seleção da Costa do Marfim.

Alexandre Lacazette

O atacante francês deixará o Lyon após 11 anos (em duas passagens) e deve estar disponível para acerto prévio à competição. Com 201 gols pelo clube e bom desempenho recente, Lacazette pode agregar experiência ofensiva a qualquer elenco que o buscar.

Ángel Di María

Próximo do fim da carreira, o argentino não renovará com o Benfica e deve estar livre no meio do ano. Com uma trajetória recheada de títulos, incluindo o Mundial com a Argentina em 2022, Di Maria ainda pode oferecer qualidade e experiência para equipes em busca de um diferencial no ataque.

Carney Chukwuemeka

O jovem meio-campista de 21 anos, pouco aproveitado por Chelsea e com empréstimo frustrado no Borussia Dortmund, parece encaminhar saída definitiva para recomeçar sua carreira. Um acerto antes do Mundial garantiria ritmo de jogo e oportunidade no torneio.

Além desses nomes, clubes ainda avaliam o retorno e a permanência de jogadores emprestados, como João Félix Raheem Sterling e Ben Chilwell (Chelsea), e outros jogadores que ficarão livres no mercado no final de junho que tem passagens de destaque pelo futebol europeu, como Jonathan David, Leroy Sané e Christian Eriksen.

Com prazos apertados, a movimentação nas próximas semanas promete ser frenética, com clubes buscando o equilíbrio entre reforços pontuais para o Mundial e planejamento para a temporada 2025-26. A nova janela antecipada traz ainda mais emoção para os torcedores, que acompanharão de perto as novidades dentro e fora de campo nos Estados Unidos.