Mundial: adversário do Palmeiras conquista campeonato nacional

Após vitória por 6x0 sobre o Pharco, o Al-Ahly, rival do Palmeiras no grupo A do Mundial de Clubes, conquistou o 45° título egípcio de sua história. A confirmação do título aconteceu nesta quarta-feira (28), no Estádio Internacional do Cairo.

Campanha do Al-Ahly no Campeonato Egípcio

O Al-Ahly liderou boa parte da competição. Na classificatória, onde os 18 clubes jogam entre si e nove se classificam para a fase final, o time ficou em segundo lugar, três pontos atrás do Pyramids. Na fase decisiva, os nove classificados fazem outra disputa de pontos corridos com oito jogos. Os pontos das duas fases são somados para que seja declarado um campeão.

Com isso, Al-Ahly e Pyramids travaram uma disputa acirrada em busca do título. O Ahly chegou a ficar quatro pontos atrás do rival, mas conseguiu superar a diferença e assumiu a liderança na 5ª rodada da fase final. O time teve seis vitórias nas últimas seis rodadas e terminou o campeonato com dois pontos a mais na tabela.

Uma curiosidade é que na primeira rodada da fase final, o Al-Ahly não compareceu ao clássico contra o Zamalek e perdeu por WO. O motivo da ausência foi um protesto contra o trio de arbitragem egípcio que foi escalado para a partida. O clube teria exigido que a equipe de arbitragem do jogo fosse estrangeira, mas não foi atendido. Depois da negação, o Ahly pediu adiamento do jogo e recebeu nova negativa da Federação Africana de Futebol.

Após todo esse imbróglio, a diretoria do clube decidiu que, em protesto, não compareceria ao jogo e reembolsaria os torcedores que compraram ingresso. Além disso, a direção alegou que existe um sistema de arbitragem no futebol egípcio que prejudica até os bons árbitros.

Al-Ahly x Inter Miami, no dia 14 de junho, será o jogo de abertura do Mundial de Clubes da FIFA. A partida acontece no Hard Hock Stadium, em Miami, às 21h (horário de Brasília).