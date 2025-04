Paul Pogba finalmente pode se declarar livre de um caso polêmico que o assombrava desde 2022. O meio-campista, campeão do mundo com a França em 2018, respondia como vítima a um processo de extorsão por parte de seu irmão e pessoas próximas.

As condenações já haviam sido decididas em dezembro de 2024. Mathias Pogba, irmão do craque, e outros envolvidos na polêmica haviam solicitado o direito de apelação, mas desistiram de recorrer. A audiência, inclusive, já estava marcada para maio, mas foi cancelada.

Ao todo, seis pessoas foram sentenciadas como culpadas no caso. Mathias recebeu três anos de prisão como pena por tentativa de extorsão organizada. Dois terços da pena foram suspensos e serão cumpridos em prisão domiciliar com monitoramento econômico, além de uma multa avaliada em cerca de R$ 120 mil. O líder do grupo, Roushdane, pegará oito anos de prisão, além da mesma sanção econômica e a proibição de porte de arma por uma década.

🧠 Caso Pogba: relembre a situação

Mathias, em agosto de 2022, deu início ao litígio quando publicou um vídeo em suas redes prometendo revelar uma polêmica. Depois, afirmou que Paul fez um feitiço contra Kylian Mbappé, companheiro de seleção. Ao prestar depoimento sobre a situação, o atleta revelou que, em março, havia sido ameaçado e sofrido tentativa de extorsão por amigos de infância, sob a mira de forte armamento.

Os homens que cometeram o crime exigiram um pagamento de 13 milhões de euros (R$ 72 milhões na cotação da época), dos quais apenas 105 mil euros (R$ 416 mil) foram transacionados, de acordo com o jogador, além de uma fatura superior a 50 mil euros em Paris. O grupo também fez pressão psicológica por algumas semanas sobre o francês.

Atualmente, Paul Pogba está livre no mercado. O atleta, suspenso em fevereiro de 2024 por doping ao testar positivo para testosterona sintética, encarou uma punição inicial de quatro anos, posteriormente reduzida para 18 meses. Com isso, foi liberado em março; antes, encerrou seu vínculo com a Juventus, e deve procurar um novo clube na janela de transferências do verão europeu.