Com pouco mais de 20 dias para o início do Mundial de Clubes, o Inter Miami tem colecionado resultados ruins nas partidas mais recentes nos Estados Unidos. O clube disputou cinco jogos em maio e venceu apenas um. Antes disso, foi eliminado na semifinal na Copa dos Campeões da Concaf.

Desde então, o Inter Miami venceu o New York Red Bulls por 4 a 1. Depois, foi goleado pelo Minnesota United com o mesmo placar; empatou por 3 a 3 contra o San José e perdeu em casa por 3 a 0 para o Orlando City. A derrota provocou um grande desconforto e fez com que os líderes do elenco se reunissem com os companheiros de equipe para tentar melhorar a situação do clube antes do Mundial.

O zagueiro Ian Fray falou sobre a conversa em uma entrevista antes da partida com o Philadelphia Union, que aconteceu no sábado. O zagueiro foi perguntado se apenas o treinador Javier Mascherano conversou com a equipe depois da derrota para o Orlando City e afirmou que Luis Suárez, Messi e outros jogadores experientes reuniram o elenco para uma conversa.

Jogadores titulares do Inter Miami contra o Philadelphia Union (Foto: Isaiah Vazquez / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

— Depois de um dos jogos em que (todos nós) estávamos reunidos, eles falaram "temos que reverter isso, não estamos em um bom momento". Eu acho que eles estão tomando a responsabilidade para fazer isso — disse. Em seguida, o zagueiro de 22 anos que a conversa havia acontecido depois da partida com o Orlando City.

Lionel Messi no jogo entre Philadelphia Union e Inter Miami (Foto: Scott Taetsch / Getty Images / North America / Getty Images via AFP)

Na primeira partida depois da conversa, o Inter Miami não conseguiu reencontrar o caminho das vitórias e empatou com o Philadelphia Union por 3 a 3. Apesar de não ter o resultado esperado, o time reagiu e evitou a derrota nos acréscimos. Messi marcou um golaço de falta no jogo.

O Inter Miami ainda tem dois jogos antes da estreia no Mundial de Clubes. O Clube de Messi encara o Montreal e o Columbus Crew como mandante pela MLS e busca a recuperação no campeonato. Atualmente, o Inter Miami ocupa a 7ª posição da Conferência Leste e está bem abaixo das expectativas da torcida.

No Mundial de Clubes, o Inter Miami encara o Palmeiras na última rodada da fase de grupos e o confronto com time brasileiro pode ser decisivo para a classificação dos times para o mata-mata.

Jogos do Inter Miami no Mundial de Clubes

🌏 Inter Miami (EUA) x Al Ahly (EGI)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 – Grupo A)

📅 14 de junho, sábado, às 21h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida

🌏 Inter Miami (EUA) x FC Porto (POR)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 – Grupo A)

📅 19 de junho, quinta-feira, às 16h (de Brasília)

🏟️ Mercedes-Benz Stadium – Atlanta, Geórgia

🌏 Inter Miami (EUA) x Palmeiras (BRA)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 – Grupo A)

📅 23 de junho, segunda-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium – Miami, Flórida