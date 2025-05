Com estreia marcada para 14 de junho, nos Estados Unidos, o Borussia Dortmund acelera os preparativos para a primeira edição do novo Mundial de Clubes da FIFA. O clube alemão, que integra o Grupo F ao lado do Fluminense, do Mamelodi Sundowns (África do Sul) e do Ulsan HD (Coreia do Sul), começa a montar a lista dos jogadores que serão relacionados para a competição.

continua após a publicidade

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

Definições sobre inscritos para o Mundial

Segundo o jornal alemão Waz, mesmo com a proximidade do torneio, o elenco ainda não está fechado. Uma das principais dúvidas gira em torno do meio-campista Carney Chukwuemeka, emprestado pelo Chelsea até 30 de junho. O Borussia busca um acordo de curto prazo para mantê-lo durante a competição, embora o alto valor de mercado dificultem uma permanência do atleta.

Outros nomes também vivem indefinições. O zagueiro Soumaila Coulibaly, emprestado ao Stade Brest, passará por exames médicos em Dortmund antes de uma eventual reintegração. Já Sébastien Haller e Youssoufa Moukoko, emprestados a Utrecht e Nice, respectivamente, não estão nos planos para o Mundial. A situação do goleiro Diant Ramaj, emprestado ao FC Copenhague, ainda será definida.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Irmão de Bellingham na mira

Entre os reforços desejados, o nome mais quente é o do inglês Jobe Bellingham, irmão de Jude, ex-jogador do clube e atualmente no Real Madrid. O jogador disputa os playoffs da EFL Championship (segunda divisão da Inglaterra) com o Sunderland, mas o Borussia já se movimenta para garantir sua contratação — e se possível, contar com ele no Mundial. Segundo o jornal alemão, a negociação gira em torno de 25 milhões de euros.

continua após a publicidade

Jobe Bellingham tem se destacando no Sunderland na segunda divisão inglesa (Foto: Divulgação/Instagram)

Jovens podem reforçar elenco do Mundial

O Borussia Dortmund considera convocar atletas da equipe sub-19 para reforçar o elenco na disputa do torneio. Entre os nomes avaliados estão Tyler Meiser, Samuele Inácio e Ousmane Diallo. Outro possível integrante é o promissor norte-americano Mathis Albert, de apenas 16 anos, que pode ter a chance de atuar em seu país de origem durante a competição.

Já os destaques da base Kjell Wätjen (19 anos) e Almugera Kabar (18 anos) foram chamados pela Alemanha para disputar a Euro Sub-19 (de 13 a 26 de junho) e desfalcam a equipe de Dortmund na primeira fase do Mundial.