Clube brasileiro? Infantino revela chance de Cristiano Ronaldo jogar o Mundial

Cristiano Ronaldo pode participar da Copa do Mundo de Clubes, que acontecerá nos Estados Unidos entre junho e julho, segundo Gianni Infantino, presidente da FIFA. Recentemente, o jornal espanhol "Marca" revelou que um importante clube brasileiro fez uma proposta ao astro.

Cristiano Ronaldo no Mundial de Clubes

Durante uma transmissão ao vivo com o influenciador Speedy, Infantino afirmou que há "discussões" em andamento sobre essa possibilidade. Apoiador entusiasta da Copa do Mundo da FIFA, o dirigente suíço até fez uma brincadeira incentivando os clubes a considerarem uma proposta para CR7.

- E Ronaldo pode jogar por um dos times na Copa do Mundo de Clubes. Sim, Cristiano Ronaldo pode jogar a Copa do Mundo de Clubes. Há discussões com alguns clubes. Então, se algum clube estiver assistindo (à live) e tiver interesse em contratar Cristiano Ronaldo… Quem sabe? Ainda faltam algumas semanas, vai ser divertido - declarou Gianni Infantino.

Cristiano Ronaldo tem um contrato com o Al-Nassr até 30 de junho de 2025. Desde o início da temporada, a imprensa árabe informa que o clube ofereceu um valor aproximado de 200 milhões de euros anuais (cerca de R$ 1,28 bilhão) para Cristiano Ronaldo, incluindo um pequeno percentual das ações do clube.