Alexander-Arnold será jogador do Real Madrid, mas o clube espanhol precisará pagar para contar com o lateral-direito no Mundial de Clubes. O clube espanhol precisará abrir os cofres para concluir a transferência, que poderia ser gratuita.

Segundo Josep Pedrerol, do programa esportivo 'Chiringuito', confirmou rumores recentes da imprensa esportiva. Diferentes veículos da Espanha apontavam que o Real Madrid precisaria pagar ao Liverpool pela liberação do jogador inglês antes do Mundial. Anteriormente, a indicação era de que os valores deveriam chegar à casa dos dois milhões de euros, mas Pedrerol informou que a quantia será maior.

Trent Alexander-Arnold em ação pelo Liverpool na temporada de 2024/25 (Foto: Divulgação/Instagram)

— O contrato (de Alexander-Arnold) acaba no dia 30 de junho e, para poder jogar o Mundial de Clubes, o Real Madrid vai pagar cinco milhões (de Euros) — disse, no domingo.

Entenda o negócio entre Real Madrid e Liverpool

O contrato de Alexander-Arnold com o Liverpool vai até o dia 30 de junho e as inscrições de atletas para o torneio só podem ser feitas até o dia 10 de junho. A última partida do clube inglês na temporada aconteceu no dia 25 de maio e uma saída antecipada não traria prejuízo técnico ao elenco.

No entanto, para disputar o Mundial de Clubes, Arnold precisaria ser liberado pelo Liverpool quase um mês antes do fim de seu contrato. Para minimizar os prejuízos com a saída de um dos principais jogadores do elenco, o clube inglês deseja receber uma compensação financeira para facilitar a saída do jogador para o Real Madrid a tempo do Mundial.

Trent Alexander-Arnold celebra título da Premier League 2024/2025 com o Liverpool (Foto: Darren Staples/AFP)

Alexander-Arnold está avaliado em 75 milhões de euros e, mesmo pagando por uma transferência que poderia ser gratuita, o Real Madrid terá uma grande economia para ter um dos grandes reforços para a temporada 2025/26. Nos próximos dias, as partes devem confirmar os termos do negócio.

Jogos do Real Madrid na fase de grupos do Mundial de Clubes

🌏 Real Madrid x Al-Hilal (KSA)

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo H)

📅 18 de junho, quarta, às 16h (de Brasília)

🏟️ Hard Rock Stadium

🌏 Real Madrid x Pachuca (MEX)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo H)

📅 22 de junho, domingo, às 16h (de Brasília)

🏟️ Bank of America Stadium

🌏 RB Salzburg (AUS) x Real Madrid

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo H)

📅 26 de junho, quinta, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field