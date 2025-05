O Chelsea terá um reforço brasileiro para o Mundial de Clubes. Andrey Santos, formado pelo Vasco, vai disputar o torneio pelo clube inglês. A informação foi confirmada por Todd Boehly, atual dono do time de Londres em entrevista à Bloomberg ao ser questionado sobre transferências para o Chelsea.

Andrey Santos comemora gol pelo Straousburg (Foto: Reprodução/Instagram @andreysantos_5)

— Vamos disputar o Mundial de Clubes, estamos focados no campeonato. Temos alguns jogadores que não estavam no Chelsea e que vão nos reforçar para o Mundial de Clubes. Andrey Santos está vindo do Strasbourg, estamos muito animados com ele e com o que ele pode adicionar ao elenco — disse.

Vendido pelo Vasco para o Chelsea em janeiro de 2023, Andrey Santos não disputou partidas pelo time principal do Chelsea. O jovem de 21 anos foi emprestado ao Vasco, ao Nottingham Forest e ao Strasbourg.

O brasileiro se destacou na temporada 2024/25 e foi um dos principais jogadores do clube francês. Em 34 jogos, marcou 11 gols, distribuiu 4 assistências e foi vice-artilheiro do time na Ligue 1. O Strasbourg fez uma boa campanha e terminou na sétima posição do campeonato.

A trajetória de Andrey Santos

Andrey Santos foi integrado ao elenco principal do Vasco em 2021, mas se destacou na campanha do time na Série B no ano seguinte. Mesmo jogando como volante, marcou 8 gols e ajudou o clube a conseguir o acesso à Série A.

Andrey Santos comemora gol em sua passagem pelo Vasco (Foto: Reprodução)

Antes de se tornar profissional, atuou nas seleções de base do Brasil. Andrey disputou competições pelo Sub-15 e pelo sub-20, quando foi campeão. Com a boa fase no Strasbourg, foi incluído na pré-lista da primeira convocação de Carlo Ancelotti pela seleção brasileira.

Nos empréstimos feitos pelo Chelsea, Andrey foi bem na sua segunda passagem pelo Vasco. No Nottingham Forest, disputou apenas dois jogos e reencontrou seu melhor nível no futebol francês.

Na disputa do Mundial de Clubes, Andrey Santos vai reencontrar o Flamengo, clube que mais enfrentou em sua carreira de base e profissional. O Chelsea encara o Rubro-Negro na segunda rodada da fase de grupos no Grupo D.