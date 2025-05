A caminho do Flamengo, Jorginho se despede do Arsenal: ‘Até logo’

O volante Jorginho se despediu oficialmente do Arsenal nesta terça-feira (27). Aos 33 anos, o ítalo-brasileiro está em negociação avançada com o Flamengo e deve ser anunciado nos próximos dias como reforço para a disputa do Mundial de Clubes, que começa em 14 de junho, nos Estados Unidos.

Em vídeo publicado nas redes sociais, Jorginho agradeceu ao clube inglês pelo carinho recebido desde sua chegada, em janeiro de 2023.

- Quando cheguei ao Arsenal, não entrei apenas em um clube, entrei em uma família. Vocês me fizeram sentir amado, e isso é raro no futebol. Nunca esquecerei. É hora de dizer adeus — ou até logo. Quando um lugar parece casa, a despedida nunca é fácil, mas saio de cabeça erguida e coração cheio - disse o jogador.

Chegada ao Brasil marcada

Segundo informações do "ge", Jorginho deve desembarcar no Rio de Janeiro entre os dias 5 e 6 de junho, apenas quatro dias antes do embarque da delegação rubro-negra para os Estados Unidos. O acerto financeiro já foi feito e as partes trocam documentos para finalizar a contratação.

Antes disso, o jogador tem compromisso marcado: seu casamento com a cantora irlandesa Catherine Harding, no dia 2 de junho. Ele terá dois dias de folga após a cerimônia e, em seguida, viajará ao Brasil para se apresentar ao novo clube.

Escolha familiar e estreia no futebol brasileiro

Apesar dos rumores de uma possível sondagem do Neom, da Arábia Saudita, a família do jogador se mostrou contrária à mudança para o Oriente Médio. A futura esposa, que visitou o Brasil em março, aprovou o Rio de Janeiro como nova casa da família — fator determinante para a decisão.

Natural de Imbituba (SC), Jorginho nunca atuou profissionalmente no futebol brasileiro. Ainda jovem, foi para a Itália, onde iniciou a carreira no Hellas Verona. Ganhou destaque com a camisa do Napoli, transferiu-se para o Chelsea, e depois chegou ao Arsenal. Naturalizado italiano, foi titular da seleção campeã da Euro 2020.

O Flamengo trata o negócio com otimismo e vê a chegada de Jorginho como uma peça importante para reforçar o elenco no torneio internacional e na sequência da temporada.

De saída do Arsenal e a caminho do Flamengo, Jorginho esteve no Rio de Janeiro nos últimos meses ao lado da noiva (Foto: Reprodução)

