Cortado do Mundial, jogador mais caro da história do Manchester City pode ser emprestado

Fora da lista do Manchester City para o Mundial de Clubes 2025, Jack Grealish pode estar de saída do clube — ao menos temporariamente. Segundo o jornal britânico The Guardian, o City ainda não recebeu ofertas formais pelo meia-atacante, mas já avalia a possibilidade de um empréstimo caso o mercado não apresente interessados em uma transferência definitiva.

Contratado por 100 milhões de libras em agosto de 2021, Grealish foi a transferência mais cara da história do futebol britânico à época. No entanto, seu desempenho oscilante e os problemas físicos recentes o deixaram fora dos planos de Pep Guardiola para o torneio nos Estados Unidos. O jogador nem sequer viajou com a delegação, que já está concentrada em Boca Raton, na Flórida.

Com dois anos restantes de contrato e um salário de cerca de 300 mil libras por semana, a negociação por Grealish pode se tornar um desafio financeiro para possíveis interessados. Caso nenhuma proposta de compra seja formalizada, o clube considera um empréstimo como alternativa viável para reduzir os custos salariais e abrir espaço no elenco.

Além de Grealish, outro nome que pode deixar o elenco é o lateral-direito Kyle Walker. Aos 35 anos e com apenas mais um ano de contrato, o ex-capitão do City retornou recentemente de empréstimo ao Milan, mas o clube italiano não demonstrou interesse em sua permanência. O Fenerbahce, da Turquia, surge como um possível destino.

Mesmo com essas possíveis saídas, o City segue se reforçando. Nesta janela, o clube já investiu mais de 100 milhões de libras em novas contratações. O meio-campista Tijjani Reijnders chegou por 55 milhões de euros, acompanhado pelo lateral-esquerdo Rayan Aït-Nouri, o goleiro Marcus Bettinelli e o ponta Rayan Cherki. Todos já participaram do primeiro treino em solo americano na Lynn University, em Boca Raton.

A comissão técnica do City para o Mundial também ganhou um reforço: Kolo Touré, ex-zagueiro do clube que comandava a equipe sub-18, foi promovido temporariamente para atuar como auxiliar de Guardiola durante o torneio.

O Manchester City estreia no Mundial de Clubes contra o Wydad Casablanca e, dependendo do desempenho da equipe, a diretoria pode considerar novas movimentações no mercado. Ainda segundo o jornal britânico, uma das possibilidades é a reabertura de negociações pelo lateral-direito Andrea Cambiaso, da Juventus. Já o goleiro Ederson, com contrato até 2026, pode ser liberado caso surja uma proposta considerada satisfatória. O brasileiro completa 32 anos em agosto.

Enquanto o City se prepara para buscar mais um título internacional, o futuro de Grealish — o reforço mais caro de sua história — segue indefinido.