O Flamengo vai encarar o Espérance na primeira rodada da fase de grupos do Mundial de Clubes. O clube da Tunísia conquistou o título do Campeonato Tunisiano no último domingo (11). Foi a 34ª vez que o time que está classificado para o Mundial levou a taça de campeão para casa.

O Espérance é o atual bicampeão da competição e tem um ataque que gosta de balançar as redes adversárias. Na atual temporada, foram 93 gols em 42 jogos, representando uma média de mais de dois por jogo. Rodrigo Rodrigues, atacante brasileiro do clube, falou sobre a forma de jogo de seu time em uma entrevista exclusiva para o Lance!

Rodrigo Rodrigues comemora gol pelo Espérance (Foto: Divulgação/Espérance)

— Temos algumas formas de jogar, temos jogos difíceis que às vezes temos que baixar um pouco as linhas e aproveitar esses espaços que surgem em roubadas de bola, em contra-ataques. Também temos jogadores de qualidade pra poder armar esses jogos — explicou.

Para Rodrigo, o Flamengo vai enfrentar um Espérance que será muito versátil no Mundial de Clubes. O time da Tunísia também tem uma defesa com bons números. Na temporada foram 27 gols sofridos nos 42 jogos disputados, o que representa uma média de 0,64 por jogo.

O clube tem empilhado títulos nos últimos anos e é uma das maiores potências do futebol na África. Além do Campeonato Tunisiano, o Espérance está nas quartas de final da Taça da Tunísia e pode faturar mais um título em 2025. O clube já disputou outras edições do Mundial, mas vai vive a expectativa de estar na competição com um novo formato.

Jogadores do Espérance comemoram gol com comissão técnica (Foto: Reprodução / X)

— Acredito que eles veem essa oportunidade do primeiro Super Mundial de Clubes, com mais clubes, e um novo formato. Está sendo tudo novo, tudo muito especial, querem aproveitar muito esse momento — contou Rodrigo Rodrigues.

O duelo no Mundial de Clubes

🌏 Flamengo x Espérance

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo D)

📅 16 de junho, segunda, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lincoln Financial Field