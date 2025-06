Flamengo lança uniformes e produtos para o Mundial de Clubes

O Flamengo lançou três linhas especiais de uniformes e produtos desenvolvidas exclusivamente para o Mundial de Clubes 2025. Entre as novidades, estão kit de viagem, tanto para os atletas quanto para a comissão técnica, e itens para a torcida.

Equipamento de viagem do Flamengo para o Mundial

A Adidas preparou um look exclusivo para a viagem dos jogadores rumo ao Mundial. O kit traz uma camisa vermelha com detalhes pretos, escudo do Flamengo e logo da fornecedora em branco, acompanhada de short vermelho. A estreia do uniforme ocorreu durante a apresentação do novo reforço Jorginho, experiente ítalo-brasileiro contratado para reforçar a equipe na competição, e será utilizada pelos atletas a partir do embarque para os EUA.

Por sua vez, a delegação e comissão técnica do Flamengo vão para o Mundial com um visual elegante: o Kit Viagem Mundial 2025, fruto da parceria entre Flamengo e Reserva. O kit inclui camisa social branca com escudo dourado do Flamengo, duas calças pretas, dois casacos pretos, uma camisa polo preta, tênis preto com detalhes em vermelho e mochila temática, estampando a etiqueta “Jogando com raça, do Rio de Janeiro para o mundo”. O Kit está disponível para venda nas lojas físicas e online da Reserva.

Roupas de viagem do Flamengo em parceria com a Reserva para o Mundial de Clubes(Foto: Reprodução / Reserva)

Linha de produtos para o Mundial

Para celebrar a presença da torcida rubro-negra nos Estados Unidos, o Flamengo lança uma linha própria e licenciada de produtos, composta por camisas (branca, preta e cinza), bonés (pretos e cinza), casacos (pretos e cinza), cachecóis rubro-negros, pochete, copos (preto e vermelho). São peças em edição limitada, vendidas somente em pontos físicos em solo americano, pensadas especialmente para os torcedores que irão acompanhar o clube nessa jornada internacional.