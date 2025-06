O Flamengo vive expectativa de ter Gonzalo Plata e Nico de la Cruz na estreia pelo Mundial de Clubes, no próximo dia 16, contra o Espérance, da Tunísia. A delegação rubro-negra embarca aos Estados Unidos na próxima quarta-feira (11) e conta com a dupla de lesionados.

O atacante chegou ao rio de Janeiro na última sexta-feira (6) e se reapresentou no Ninho do Urubu no sábado (7), após ser cortado de convocação do Equador, que gerou embrolho entre o clube e a Federação Equatoriana. Exames apontaram melhora no edema no joelho direito do jogador, que está livre de dores. Ele não entra em campo desde 1º de maio, contra o Botafogo-PB.

Plata fez trabalho de força na fisioterapia e não foi a campo no treino de sábado (7). Chefe do departamento médico do Flamengo, Fernando Sassaki conversou com a imprensa e confirmou que a expectativa é ter o equatoriano na estreia do Mundial.

Por sua vez, De la Cruz também segue em tratamento para ficar à disposição contra o Espérance. O uruguaio sofreu entorse no joelho esquerdo no clássico com o Botafogo, pelo Brasileirão, no dia 18 de maio, e está fora de ação desde então. Segundo Sassaki, o meio-campista realiza trabalho de força, e a tendência é que ele participe de pelo menos dois treinamentos com o grupo antes do primeiro jogo pela Copa do Mundo.

