Presidente da CBF comparece em LAFC x Flamengo pelo Mundial

ORLANDO (EUA) — Samir Xaud, presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), compareceu ao Camping World Stadium para acompanhar o duelo entre LAFC e Flamengo, pela terceira rodada do Grupo D do Mundial de Clubes.

Além de acompanhar o último jogo da equipe carioca na fase de grupos, Xaud se reuniu com BAP, presidente do Flamengo, para discutir sobre a implementação do Fair Play Financeiro no Brasil. Segundo informações do "Uol", o mandatário da CBF já se encontrou com dirigentes do Botafogo, Palmeiras e Fluminense para articular a criação de um modelo de controle financeiro no futebol brasileiro.

Flamengo poupa jogadores diante do LAFC

Já classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo optou por uma equipe alternativa na partida contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Eliminada, a equipe norte-americana fará jogo protocolar.

Com a derrota por 1 a 0 para o Benfica, o Bayern de Munique será a pedra no caminho do Mengão nas oitavas de final. Pensando no confronto com os alemães, o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares contra o LA FC. O Flamengo tem quatro jogadores pendurados, com um cartão amarelo, são eles: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata. A suspensão por duas advertências é válida até às quartas de final da competição.