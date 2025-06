Flamengo ou Bayern de Munique? Rafinha revela torcida para jogo no Mundial

Ídolo do Bayern de Munique e titular do icônico time do Flamengo de 2019, Rafinha comentou sobre o duelo entre as duas equipes, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes. Durante o pré-jogo do último confronto do Rubro-Negro pelo Grupo D, contra o Los Angeles FC, o ex-jogador revelou para quem vai a sua torcida no próximo domingo (29).

- O coração fica dividido. Eu joguei oito anos e meio no Bayern de Munique, muito mais tempo do que no Flamengo. Mas o ano em que joguei no Flamengo valeu pelos oito que joguei no Bayern. Foi muito intenso, de muitas conquistas, pouquíssimas frustrações. Foi um ano espetacular - disse Rafinha, durante transmissão do Sportv.

Rafinha fez um "raio-x" do confronto, enaltecendo a história do Flamengo e do Bayern de Munique.

- Tem jogo. O Bayern de Munique tem uma camisa muito pesada, tem história, é um clube que vive de títulos grandíssimos. Mas é um jogo só, o Flamengo está muito grande, muito confiante. Então quem vencer dos dois, para mim, vou ficar feliz. Tenho um carinho gigante pelo Flamengo e pelo Bayern, torço pelos meus amigos, mas é uma situação difícil. Não queria que esse confronto acontecesse agora não (risos) - completou.

Caminho do Flamengo no mata-mata do Mundial

Nas oitavas de final, o Flamengo vai enfrentar o Bayern de Munique. O jogo já tem data, local e horário para acontecer. O jogo será no próximo domingo (29), às 17h (de Brasília), no Hard Rock Stadium, em Miami.

Caso avance para as quartas de final, o Flamengo poderá ter o Paris Saint-Germain como seu rival. O time francês encara o Inter Miami nas oitavas de final e enfrentará o vencedor do duelo entre o Rubro-Negro e o clube alemão caso se classifique diante do time dos Estados Unidos.

Na parte inferior do lado direito do chaveamento, entram dois primeiros classificados dos grupos F e H e os dois segundos colocados dos grupos E e G. Entre os postulantes às vagas estão: Inter de Milão, River Plate, Monterrey, Fluminense, Borussia Dortmund, Mamelodi Sundowns, Juventus, Manchester City, Real Madrid, RB Salzburg e Al Hilal.

Possíveis cenários do lado direito da chave

Entre quarta e quinta-feira, o Flamengo saberá quais equipe estarão do lado direito do chaveamento do Mundial de Clubes. No grupo E, Inter de Milão, River Plate e Monterrey ainda podem se classificar como segundos colocados e encarar o líder do Grupo F, que tem Fluminense, Borussia Dortmund e Mamelodi Sundowns como postulantes ao posto. Dois dos seis times listados formarão um dos confrontos das oitavas de final em questão.

No outro jogo das oitavas, o líder do Grupo H, que pode ser o Manchester City ou a Juventus, vai encarar o segundo colocado do Grupo G, que será definido entre Real Madrid, RB Salzburg e Al Hilal. Os vencedores das udas oitavas se enfrentam nas quartas de final e o time que for bem-sucedido pode encarar o Flamengo nas semis caso o Rubro-Negro avance diante do Bayern de Munique de PSG ou Inter Miami.

