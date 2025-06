O último capítulo da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 está próximo do fim. A terceira rodada teve o seu segundo dia na terça-feira (24) com a definição dos classificados dos grupos C e D para as oitavas de final do torneio: Benfica; Bayern de Munique; Flamengo e Chelsea, respectivamente. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de cada história em campo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Los Angeles FC 1x1 Flamengo

O Flamengo já estava classificado na liderança do Grupo D do Mundial de Clubes quando entrou em campo na noite desta terça-feira contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Ainda assim, a equipe manteve-se inquieta a todo instante e dominou as ações ofensivas, mas, em um vacilo da defesa na reta final do segundo tempo, Bouanga aproveitou para abrir o placar para o time americano. A resposta do Rubro-Negro veio logo em seguida com a estrela de Wallace Yan, que empatou o jogo em 1 a 1 e assegurou a invencibilidade do time no torneio.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo busca empate com o Los Angeles FC e se mantém invicto no Mundial

Espérance 0x3 Chelsea

Com o time reserva, o Chelsea venceu o Espérance-TUN por 3 a 0 na noite desta terça-feira (24), no Lincoln Financial Field, na Filadélfia (EUA), em confronto direto pela terceira e última rodada. Tosin Adarabiyo, Delap e Tyrique George fizeram os gols da partida

➡️ Chelsea vence o Espérance e pega o Benfica no Mundial; assista aos melhores momentos

Benifca 1x0 Bayern de Munique

O Benfica conquistou uma vitória histórica sobre o Bayern de Munique por 1 a 0, na terceira e última rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O duelo foi disputado nesta terça-feira (24), no Bank of America Stadium, em Charlotte, nos Estados Unidos. Foi o primeiro triunfo dos portugueses sobre os alemães na história. O gol da partida foi marcado por Schjelderup. Com o resultado, o Bayern, favorito no grupo, terminou em segundo e enfrentará o Flamengo nas oitavas de final.

continua após a publicidade

➡️ Benfica derrota Bayern de Munique, e adversário do Flamengo no Mundial é definido

Melhores momentos: Benfica venceu o Bayern de Munique por 1 a 0 no Mundial de Clubes (Foto: Paul Ellis/AFP)

Auckland City 1x1 Boca Juniors

Nesta terça-feira (24), o Boca Juniors empatou com o Auckland City em 1 x 1, pela terceira rodada do Grupo C do Mundial de Clubes. O confronto aconteceu no Estádio Geodis Park, em Nashville (EUA). Com a vitória do Benfica sobre o Bayern de Munique, a equipe argentina terminou o jogo sabendo da eliminação na competição.

➡️ Boca Juniors empata com o Auckland City e é eliminado do Mundial de Clubes

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.