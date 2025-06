Lojas da Fifa ‘ignoram’ Flamengo e vendem apenas itens do LAFC no estádio

ORLANDO (EUA) — Os torcedores presentes no Camping World Stadium nesta terça-feira (24) para o duelo entre LAFC e Flamengo que pretendem adquirir um manto rubro-negro deixarão o estádio decepcionados. Nenhuma das seis lojas oficiais da Fifa na arena de Orlando (EUA) têm camisas do clube carioca para venda, apenas da equipe estadunidense.

O Lance! está presente no estádio e visitou todas as unidades do estabelecimento, mas não encontrou itens do Fla disponíveis. A reportagem conversou com funcionários das lojas, que informaram não terem recebido peças do Mais Querido, mas não sabem o motivo. Vale lembrar que as equipes têm a mesma fornecedora de material esportivo, a Adidas.

Na partida entre Flamengo e Chelsea, na última sexta-feira (20), disputada no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, apenas uma das lojas vendia camisas do Rubro-Negro, com pouquíssimas unidades disponíveis.

Flamengo poupa jogadores diante do LAFC

Já classificado para as oitavas de final do Mundial de Clubes, o Flamengo optou por uma equipe alternativa na partida contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando. Eliminada, a equipe norte-americana fará jogo protocolar.

Com a derrota por 1 a 0 para o Benfica, o Bayern de Munique será a pedra no caminho do Mengão nas oitavas de final. Pensando no confronto com os alemães, o técnico Filipe Luís optou por preservar alguns titulares contra o LA FC. O Flamengo tem quatro jogadores pendurados, com um cartão amarelo, são eles: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Plata. A suspensão por duas advertências é válida até às quartas de final da competição.

