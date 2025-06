O Mundial de Clubes começa no dia 14 deste mês, com a partida entre Inter Miami e Al Ahly. A Inter de Milão, qualificada via Ranking da Uefa, estreia no dia 17, às 22h (de Brasília), contra o Monterrey, do México. A seguir, o Lance! preparou um compilado da movimentação do clube no mercado de transferências visando a disputa da competição.

O time de Simone Inzaghi, ao contrário do que se projetou no início de 2024/25, começou a temporada furando o mesmo teto em que muitos imaginaram já ter alcançado. A equipe reproduzia um futebol cada vez mais variável e eficiente, e mantinha vivo o desejo de repetir o feito de José Mourinho em 2010 com a possível Tríplice Coroa. Todavia, o time perdeu fôlego na reta final e o sonho virou pesadelo em um roteiro que não poderia ser mais cruel.

Como não bastasse o vice-campeonato italiano por um ponto de diferença para o Napoli e a eliminação na semifinal da Copa da Itália para o Milan, a Inter fez uma final de Champions League para nunca mais lembrar. Diante do PSG, a equipe teve atuação irreconhecível e foi derrotado por 5 a 0 na decisão, amargando o segundo vice em um período de três temporadas na Europa.

A peça mais importante 📋

A derrocada fez com que Inzaghi não pensasse duas vezes em deixar o clube. O treinador, que já estava em conversas avançadas antes da final continental, confirmou o interesse e fechou com o Al-Hilal, da Arábia Saudita, até a temporada 2026/27.

Simone Inzaghi no banco de reservas da Inter de Milão nesta temporada (Foto: Filippo Monteforte/AFP)

Dessa maneira, a principal contratação da Inter para o Mundial de Clubes será para o “cabeça” da área técnica. Opções como Cesc Fàbregas, do Como; e Roberto De Zerbi, Olympique de Marseille, são ventilados no noticiário como prováveis. Por estilo, o nome de Raffaele Palladino, da Fiorentina, pode ser um encaixe de fácil adaptação no curto prazo, por conta da utilização do 3-4-2-1. Além deles, Thiago Motta e Roberto Mancini estão livres no mercado.

Negócio fechado 🤝

No campo, as movimentações da Inter são discretas. O clube anunciou apenas uma contratação na janela de verão até aqui: Petar Sučić, meio-campista croata de 21 anos que atuava no Dinamo Zagreb, por 14 milhões de euros.

A próxima parada tem passagem pelo Brasil. Luis Henrique, ex-Botafogo, desembarcou em Milão na última segunda-feira (2) para ser anunciado nos próximos dias. O brasileiro foi comprado junto ao Olympique de Marseille, em operação que deve custar cerca de 25 milhões de euros. O acordo entre as partes deve ter duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2026. No futebol francês, se encaixou sob o comando do especulado De Zerbi, que o utilizou como um ala pelo lado direito.

Por saídas, o atacante Joaquín Correa tem negociação encaminhada com o Botafogo, que chegaria já para a disputa do Mundial de Clubes. Marko Arnautović, camisa 8, também não deve ficar.

Em interesse 👀

Nas últimas janelas, a Inter de Milão realizou boas aquisições em término de contrato com outros clubes. Çalhanoğlu, Mkhitaryan e Thuram, titulares absolutos, são exemplos do modelo de contratação que ainda enfraqueceu rivais como Milan e Roma. Ademais, parte dos investimentos mais altos do elenco são valores baixos para o padrão internacional dos grandes times. É o caso de Bastoni, Barella e Lautaro. Ao todo, a versatilidade das peças construiu um time mais experiente, que também conta com jovens peças.

O nome de Rasmus Højlund é o mais vinculado à Inter neste momento. Centroavante de 22 anos, o dinamarquês brilhou na Itália com a camisa da Atalanta, em 2022/23, mas não conseguiu ter o mesmo sucesso no Manchester United nas duas últimas temporadas. Internamente, o lateral Nicola Zalewski — emprestado pela Roma em 2024/25 — está prestes a ser comprado em definitivo.

Confira os jogos da Inter de Milão no Mundial de Clubes

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl Stadium

🌏 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Inter de Milão x River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

