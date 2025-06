Com a iminente saída de Simone Inzaghi para o Al-Hilal, a Inter de Milão já tem dois nomes favoritos para assumir o cargo de treinador da equipe italiana no Mundial de Clubes. Cesc Fàbregas e Roberto De Zerbi são os alvos preferidos da diretoria do clube para iniciar o trabalho no torneio.

As informações são do jornalista Fabrizio Romano, que também noticiou o acerto de Inzaghi com o Al-Hilal nesta terça-feira. Segundo ele, as negociações com os dois treinadores começaram logo após o acerto de Inzaghi com a equipe da Arábia Saudita.

A saída de Inzaghi já era esperada na Itália por conta de vários fatores. A Inter de Milão não conseguiu uma temporada vitoriosa, que pode até mesmo ser considerada decepcionante. A equipe italiana foi eliminada nas semis da Copa Itália, foi vice-campeã italiana e perdeu a final da Liga dos Campeões com uma goleada histórica contra o PSG.

Simone Inzaghi após a final da Liga dos Campeões (Foto: Franck Fife / AFP)

— Será que vou ao Mundial de Clubes na América? Vim aqui (para a coletiva) por educação e respeito a vocês. Não sei como responder a essa pergunta. Veremos nos próximos dias com o clube. Agora, depois de uma final, a segunda perdida em três anos, há muita amargura para pensar. Haverá tempo para conversar sobre isso com calma com o meu clube, que estava conosco esta noite, até no vestiário — disse o italiano após a final da Liga dos Campeões.

Além dos resultados ruins na temporada 2024/25, a proposta do Al-Hilal para Inzaghi gira em torno de 50 milhões de euros por temporada. Os valores fariam do italiano o treinador mais bem pago do mundo na função. A soma de todos os fatores se tornaram determinantes para o acerto de Inzaghi com o Al-Hilal.

Nomes favoritos para assumir a Inter de Milão antes do Mundial

Os dois nomes listados por Fabrizio Romano como favoritos para comandar a Inter de Milão a partir do Mundial de Clubes são o espanhol Cesc Fàbregas e o italiano Roberto De Zerbi. Os dois treinadores são jovens e vistos como detentores de grande potencial para o desenvolvimento de trabalhos bem-sucedidos.

Técnico do Como, Cesc Fàbregas é um dos favoritos para assumir a Inter de Milão (Foto: Divulgação/Como)

Fàbregas assumiu o Como na segunda divisão da Itália e foi efetivado como técnico principal em julho de 2024 após conseguir levar o time à Série A italiana. Na atual temporada, o espanhol de 38 anos não só manteve o Como na primeira divisão, mas também levou sua equipe a demonstrar um futebol envolvente, derrubou times grandes ao longo da competição e terminou a disputa na primeira metade de tabela.

Cotado no Milan, De Zerbi comanda o Olympique Marseille em jogo da Ligue 1 (Foto: Francois Nascimbeni/AFP)

Roberto De Zerbi tem 45 anos e já acumula passagens pelo futebol italiano, ucraniano e inglês. Atualmente, é o treinador do Olympique de Marselha e conseguiu um grande feito ao terminar o Campeonato Francês como vice-campeão. A classificação garantiu uma vaga na Liga dos Campeões para o Olympique e o bom trabalho de Roberto pode elevar o interesse de outros clubes da Europa.

O treinador escolhido pela Inter de Milão terá um grande desafio, já que o período de trabalho antes da estreia no Mundial de Clubes será curto. A equipe italiana estreia no torneio acontece no dia 17 de junho contra o Monterrey, do México. O novo técnico terá menos de duas semanas para conhecer e preparar o elenco para o torneio da Fifa.