O Al Hilal, da Arábia Saudita, anunciou nesta quarta-feira (4), a contratação do treinador Simone Inzaghi. O italiano vice-campeão da Champions League pela Inter de Milão assinou com o clube saudita por dois anos e deve ser o técnico mais bem pago do mundo. A estreia oficial acontece no dia 18 de junho, contra o Real Madrid, pelo Mundial de Clubes da FIFA.

O acordo entre as partes foi selado na última terça-feira (3), em uma reunião entre Simone Inzaghi e representantes do clube saudita. Segundo o jornalista Fabrizio Romano, a proposta do Al Hilal foi de 50 milhões de euros (321,5 milhões de reais) por temporada. O valor, se confirmado, transforma Inzaghi no treinador com o maior salário do planeta.

Passagem de Simone Inzaghi pela Inter de Milão

O treinador chegou à Inter em 2021 e comandou a equipe por 217 jogos, com 141 vitórias, 41 empates e 35 derrotas (71,3% de aproveitamento). O desempenho rendeu seis títulos e duas finais de UEFA Champions League para a equipe italiana. A Inter não disputava uma final de Champions desde a temporada 2009/10.

Títulos de Inzaghi pela Inter:

1x Campeonato Italiano (2023/24)

2x Copa Itália (2021–22 e 2022–23)

3x Supercopa da Itália 2021, 2022 e 2023

Foto: Ina Fassbender/AFP

O treinador também teve uma passagem de seis temporadas pela Lazio, onde conquistou duas vezes a Supercopa da Itália e a Copa Itália de 2018/19.

Inzaghi começará em breve a preparação do Al Hilal para a disputa da Copa do Mundo de Clubes, que começa no dia 14 de junho, nos Estados Unidos.