O Mundial de Clubes começa no dia 14 de junho com a partida entre Inter Miami, dos Estados Unidos e Al-Ahly, do Egito. Após o fim da temporada europeia, 12 clubes do continente vão disputar o torneio da Fifa. Antes de iniciarem a trajetória na competição, diversos jogadores se juntam às suas seleções para a disputa de jogos na Data Fifa.

O período dos jogos de seleções, que vai do dia 2 de junho até o dia 10 do mesmo mês, gera um grande embate entre os clubes e as federações pela forma de utilização dos jogadores. Nesta terça-feira, o treinador da Holanda, Ronald Koeman detonou a disputa do Mundial de Clubes.

Ronald Koeman, treinador da Holanda (Foto: Sem van der Wal / ANP / AFP)

— É absurdo disputarem o Mundial de Clubes. Os times ficam felizes com o dinheiro que levam. Sem dúvidas, não imagino que um jogador que tenha ganhando muitos títulos fique tão feliz por ganhar um Mundial de Clubes quanto por ganhar uma Liga dos Campeões, uma Eurocopa ou uma Copa do Mundo — disse, em entrevista coletiva.

A Holanda vai entrar em campo duas vezes pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2026 nesta Data Fifa. A seleção comandada por Koeman vai enfrentar a Finlândia no dia 7 e Malta no dia 10. Entre os convocados, o treinador tem três atletas que vão disputar o Mundial de Clubes.

De Vrij e Dumfires, da Inter de Milão e Nathan Aké, do Manchester City, estarão à disposição do treinador da Holanda para os dois jogos das eliminatórias. Com os treinamentos para as partidas começando em breve, os dois atletas da Internazionale terão muito pouco tempo de descanso, algo que "destrói os jogadores".

Dumfries e De Vrij se despediram da temporada no dia 31 de maio, após a decisão da Liga dos Campeões. Caso a Inter de Milão chegue à decisão do Mundial de Clubes, os dois atletas estarão de férias apenas no dia 13 de julho.

Jogos da Inter de Milão na fase de grupos do Mundial

🌏 Monterrey (MEX) x Inter de Milão

⚽ Primeira fase (Jogo 1 - Grupo E)

📅 17 de junho, terça-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Rose Bowl Stadium

🌏 Inter de Milão x Urawa Red Diamonds (JAP)

⚽ Primeira fase (Jogo 2 - Grupo E)

📅 21 de junho, sábado, às 16h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field

🌏 Inter de Milão x River Plate (ARG)

⚽ Primeira fase (Jogo 3 - Grupo E)

📅 25 de junho, quarta-feira, às 22h (de Brasília)

🏟️ Lumen Field