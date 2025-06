Simone Inzaghi está próximo do adeus à Inter de Milão. O comandante tinha o sonho da Tríplice Coroa em 2024/25, mas perdeu fôlego na reta final e não ergueu nenhum troféu, perdendo a Champions League em goleada por 5 a 0 para o PSG.

continua após a publicidade

O momento negativo não o furtou de despertar interesse no exterior, e o Al-Hilal já manifestou interesse em torná-lo o técnico mais bem pago do mundo, com conversas próximas de um final feliz. A Nerazzurra precisará se movimentar rápido, já que disputará o Mundial de Clubes a partir do dia 14 e não pode ir aos Estados Unidos sem o cabeça da área técnica.

➡️ Al Hilal prepara investimento recorde para tirar quatro estrelas da Europa

Por isso, a reportagem do Lance! separou cinco nomes que podem substituir Inzaghi na prancheta azul e preta, e dar sequência ao trabalho. Confira abaixo:

continua após a publicidade

👀 Olheiro Lance!: substitutos para Inzaghi na Inter

📋1️⃣ Thiago Motta

Ex-jogador do clube, Motta fez um grande trabalho com o Bologna entre setembro de 2022 e junho de 2024, e chegou a colocar os italianos na Champions League. O salto de carreira não funcionou: precisando reerguer uma Juventus em baixa, não conseguiu colocar suas ideias em prática e foi demitido em março. Livre no mercado, pode colocar a Inter de Milão novamente nos trilhos italianos, mas precisaria adaptar os atletas, já que utiliza uma linha de quatro jogadores na defesa, diferente do que se habituou a ver no Giuseppe Meazza, com Dumfries e Dimarco utilizados como alas e um trio de zagueiros na última linha. Thiago é extremamente promissor, mas precisa se afirmar em um grande clube, e nada melhor do que retornar à antiga casa para alcançar o objetivo.

Thiago Motta é uma das opções sugeridas pelo Lance! para substituir Inzaghi na Inter (Foto: Marco Bertorello/AFP)

📋2️⃣ Cesc Fàbregas

Outro que fez ótimo trabalho em um time de menor expressão na Itália é Fàbregas. Efetivado ao cargo de técnico principal em julho de 2024, o espanhol não só manteve o Como na Série A como levou sua equipe a demonstrar um futebol envolvente, derrubou times grandes ao longo da competição e terminou a disputa na primeira metade de tabela. Seu nome, inclusive, foi sondado pelo Bayer Leverkusen, mas a chegada de Erik ten Hag fechou as portas para o movimento; habituado ao futebol italiano, pode ser testado na Inter, onde terá à disposição um ataque rápido e que pode facilmente entender seu estilo de proposição de jogo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Cesc Fàbregas é uma das opções sugeridas pelo Lance! para substituir Inzaghi na Inter (Foto: Divulgação/Como)

📋3️⃣ Raffaele Palladino

Palladino colocou a Fiorentina na semifinal da Conference League, caindo para o Real Betis de Antony em grande jogo, e garantiu novamente um lugar na competição. O trabalho em Florença era bom, mas problemas com parte da diretoria levaram ao fim do ciclo. Com o Monza, também já havia tido sucesso e, semelhante a Fàbregas, levou o clube para além dos objetivos de permanência na elite local. A utilização do 3-4-2-1 como esquema predileto encaixa-se com o que a Inter de Milão está habituada com Inzaghi, e a adaptação pode ser mais urgente rumo ao Mundial de Clubes.

Raffaele Palladino é uma das opções sugeridas pelo Lance! para substituir Inzaghi na Inter (Foto: Reprodução)

📋4️⃣ Francesco Farioli

A experiência do treinador é unicamente fora da Itália, já que, como treinador, só passou pelo futebol turco, pelo Nice e pelo Ajax, em seu trabalho mais recente. Na Holanda, liderava a liga, mas um declínio surreal nas últimas rodadas fez o time perder o título para o rival PSV e levou a um pedido de demissão do próprio comandante. Agora, Farioli quer secar as lágrimas que derramou em campo, e pode fechar as feridas da Inter. Rangers e a própria Fiorentina estão de olho no ex-goleiro de 36 anos, e os primeiros passos de sua trajetória no País da Velha Bota também poderiam facilmente ser na Itália. O uso do 4-3-3 também o afasta um pouco da escola italiana, mas testar sempre é válido.

Francesco Farioli é uma das opções sugeridas pelo Lance! para substituir Inzaghi na Inter (Foto: Reprodução)

📋5️⃣ Roberto Mancini

Como diz o ditado, "o bom filho a casa torna". Mancini passou mais de cinco anos e meio na Inter de Milão, divididos em duas passagens, além de conquistar três títulos da Serie A e dois de Copa da Itália. Agora, está livre para assumir qualquer clube depois de ser trocado pela seleção da Arábia Saudita, que optou pelo retorno do francês Hervé Renard. Além do currículo de clubes, Roberto levou a Itália à glória continental, ao erguer o troféu da Eurocopa de 2020 - disputada no ano seguinte devido à pandemia de Covid-19. Se o convite chegar, a aceitação pelo retorno é possível, e o comandante poderia seguir fazendo a história no Giuseppe Meazza.