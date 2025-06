Espanha x França: duelo pode definir a Bola de Ouro entre Yamal e Dembélé

Rivais dentro e fora de campo, Espanha e França terão os caminhos cruzados em batalha por uma vaga na decisão da Nations League. Coletivamente, o confronto marca duas jovens gerações da mais alta prateleira do futebol internacional. A nível individual, o duelo particular entre Lamine Yamal e Ousmane Dembélé pode definir a maior honraria que um jogador pode receber na temporada: a Bola de Ouro.

Lamine Yamal, do Barcelona e da Espanha 🔴🟡

O que dizer de um menino que encantou o futebol mundial aos 17 anos? Yamal, para muitos, pode ser o melhor jogador do mundo mais jovem de todos os tempos. Um dos principais responsáveis pelo sucesso coletivo do Barcelona em 2024/25, o ponta desfilou pelo lado direito do campo de maneira que o mundo do futebol não via desde os áureos tempos de Lionel Messi. O encanto provocado pelo adolescente ultrapassa qualquer aspecto numérico, brincando com o lúdico imaginário das pessoas apaixonadas pela beleza do esporte.

Com a participação do craque, o Barcelona conquistou a LaLiga, a Copa do Rei e a Supercopa da Espanha na temporada, completando um triplete doméstico. Na liga nacional, Yamal marcou 9 gols e distribuiu 13 assistências em 35 partidas, totalizando 22 contribuições diretas para gols, números impressionantes para um jogador que não completará 18 anos até julho de 2025.

Pela Champions, continuou a quebrar recordes, todos relacionados a baixa idade. Além disso, foi crucial na campanha do mata-mata do Barça, que terminou na semifinal. Sua versatilidade nos lados do campo, atacante ou meia ofensivo, aliada à capacidade de criar chances e acertar nas tomadas de decisão, rendeu-lhe o Troféu Kopa de melhor jogador sub-21 do mundo em 2024.

Lamine Yamal pela Espanha na Eurocopa de 2024 (Foto: Miguel Medina/AFP)

Ousmane Dembélé, do PSG e da França 🔵🔴

Finalizador preciso com as duas pernas, driblador nato e velocista em profundidade. Principal referência técnica do campeão Champions League, Dembélé saiu de um corte por indisciplina no início da competição para se transformar em um rolo compressor de marcar gols. O francês começou bem na temporada, mas explodiu a partir da virada do ano. Em campo, o posicionamento mudou: das pontas para o centro do campo, atuando como falso 9.

Dembélé vive uma temporada de "One Season Wonder" no PSG; falta apenas um gol de igualar seu recorde de tentos por um único clube. No Barcelona, o atacante marcou 40 gols e deu 42 assistências em 185 jogos. Pela primeira temporada na França, em 2023/2024, os números foram mais discretos: seis gols e 12 assistências.

Na atual temporada, o camisa 10 foi artilheiro do Campeonato Francês, com 21 gols, e deixou sua marca em momentos cruciais. Pela Champions, anotou oito gols, destacando-se nas partidas contra Liverpool e Arsenal no mata-mata, com atuações iluminadas nos jogos como visitante. Além disso, contribuiu com o gol do título da Supercopa da França e marcou três vezes na Copa da França, consolidando-se como peça-chave no esquema do time vencedor da Tríplice Coroa.

🔢 Números de Lamine Yamal e Ousmane Dembélé na temporada 2024/25

Jogos: 60 x 55 Gols: 19 x 35 Assistências: 22 x 13 Minutos para participar de gol: 115 x 78 Passes decisivos por jogo: 1.6 x 2.3 Finalizações por jogo (no gol): 3.9 (1.5) x 3.8 (1.7) Grandes chances criadas: 41 x 22 Dribles certos por jogo: 4.3 x 1.5 Faltas sofridas por jogo: 1.9 x 0.6 Nota Sofascore: 7.77 x 7.74

Onde assistir Espanha x França pela Nations League?

Fortes candidatos ao prêmio de melhor do mundo, Yamal e Dembélé podem decidir a gratificação nesta quinta-feira (5). A partida entre Espanha e França acontece às 16h (de Brasília), no MHPArena, em Stuttgart, em duelo válido pela semifinal da Nations League. A transmissão ocorre ao vivo pelos serviços ESPN/Disney+ e SporTV.

