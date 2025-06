Luis Henrique desembarcou em Milão nesta segunda-feira (2) para ser anunciado pela Inter nos próximos dias. O brasileiro foi comprado junto ao Olympique de Marseille, em operação que deve custar cerca de 25 milhões de euros (R$ 162,7 milhões na cotação atual).

Questionado pela imprensa italiana sobre a sensação de defender a camisa preta e azul, o atacante foi sucinto e revelou o novo desafio como "um sonho", e afirmou estar pronto para a disputa do Mundial de Clubes nos Estados Unidos.

O acordo entre as partes deve ter duração de cinco anos, expirando ao final do primeiro semestre de 2026. O atleta já deve estar disponível para o Mundial; na área técnica, porém, a Nerazzurra ainda não tem o principal membro definido, já que Simone Inzaghi está em conversas para se tornar técnico do Al-Hilal, da Arábia Saudita.

Depois de fazer base no Três Passos, Luis foi contratado pelo Botafogo por empréstimo, e posteriormente, vestiu a camisa do Olympique de Marselha, comprado em 2020. Dois anos depois, foi emprestado ao Glorioso até o final de 2023, retornou à França e se encaixou sob o comando de Roberto de Zerbi, que o utilizou quase como um ala pelo lado direito. O bom desempenho lhe rendeu o interesse de Bayern de Munique, Newcastle e Nottingham Forest, mas a Inter levou a melhor na corrida no mercado europeu.

🔢 Números de Luis Henrique, novo contratado da Inter de Milão, em 2024/25

⚽ 35 jogos

⌛ 2.802 minutos em campo

🥅 9 gols

📤 9 assistências

✅ 20 vitórias

🟰 6 empates

❌ 9 derrotas

Luis Henrique comemora gol pelo Olympique; atacante se tornará o reforço da Inter de Milão (Foto: Reprodução / @luis_ht01)

A chegada de Luis Henrique à Itália acontece dois dias depois do vexame da Inter de Milão na Champions League. Os Nerazzurri enfrentaram o PSG na decisão do europeu e foram goleados por 5 a 0, amargando o segundo vice em três temporadas.

