Nesta segunda-feira (16), o Benfica publicou nas redes sociais do clube os bastidores da preparação para a partida contra o Boca Juniors, que acontece às 19h (horário de Brasília), pelo Mundial de Clubes. As imagens mostram clima tranquilo e muita concentração para a estreia na competição. O duelo será o segundo confronto entre sul-americanos e europeus nesta Copa do Mundo de Clubes, o primeiro foi o 0 x 0 entre Palmeiras e Porto.

Boca Juniors e Benfica é válido pela primeira rodada do grupo C. O outro jogo do grupo aconteceu no domingo (15), quando o Bayern de Munique aplicou 10 x 0 no Auckland City e saiu na frente por uma vaga nas oitavas.

Di Maria confirmado como titular

O técnico Bruno Lage confirmou a presença de Di Maria, que anunciou seu retorno para o Rosario Central após a Copa do Mundo de Clubes, no time titular para a partida. Além disso, Otamendi, que ficou fora do primeiro treino nos Estados Unidos por ter atuado 90 minutos pela Argentina no último jogo das eliminatórias, está à disposição e também iniciará a partida entre os 11 iniciais.

Prováveis escalações de Boca Juniors x Benfica

Provável escalação do Benfica: Trubin; Tiago Gouveia, António Silva, Otamendi e Carreras; Aursnes, Florentino e Kokçu; Di María, Pavlidis e Akturkoglu. Técnico: Bruno Lage

Provável escalação do Boca Juniors: Agustín Marchesín ; Luis Advíncula , Nicolás Figal , Ayrton Costa , Lautaro Blanco ; Kevin Zenón , Rodrigo Battaglia , Ander Herrera , Alan Velasco ; Carlos Palacios e Miguel Merentiel. Técnico: Miguel Ángel Russo.

