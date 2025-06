O Paris Saint-Germain entrou de vez para a história neste sábado (31) ao golear a Inter de Milão por 5 a 0 na final da UEFA Champions League 2024/25, em Munique. A conquista inédita do clube francês não só coroou uma temporada memorável como também abriu as portas para a disputa de três títulos internacionais, incluindo o Mundial de Clubes de 2029.

continua após a publicidade

Classificação garantida para o Mundial de Clubes 2029

O PSG se tornou o primeiro clube europeu oficialmente classificado para o novo formato do Mundial de Clubes da FIFA 2029, graças ao título da Champions. A classificação segue os critérios estabelecidos pela entidade, que prevê a participação dos campeões continentais do ciclo entre 2025 e 2028, além de equipes com melhor desempenho em rankings regionais.

Jogadores do PSG comemoram título da Champions League (Foto: Marco Bertorello/AFP)

➡️Estrela do Real Madrid vira dúvida para o Mundial de Clubes por problema físico

Até o momento, quatro equipes estão oficialmente classificadas para o Mundial de Clubes da FIFA 2029: o Paris Saint-Germain, campeão da UEFA Champions League 2024/25; o Al Ahli, da Arábia Saudita, vencedor da Liga dos Campeões da AFC; o Cruz Azul, do México, que foi campeão da Champions League da Concacaf no último domingo (1) e o Pyramids, do Egito, que venceu a Champions League da África na também no domingo. Essas equipes garantiram suas vagas por meio dos títulos continentais e serão representantes confirmados da Europa, Ásia, América do Norte/Central/Caribe e África, respectivamente.

continua após a publicidade

Jogadores do Pyramids comemoram título da Champions da CAF (Foto: Khaled Desouki/AFP)

A FIFA já confirmou que a Europa (UEFA) terá 12 vagas, a América do Sul (CONMEBOL) terá 6, e as demais confederações — AFC (Ásia), CAF (África) e CONCACAF (América Central e do Norte) — terão 4 cada. A OFC (Oceania) e o país-sede do torneio terão uma vaga cada.

➡️ Quem vai ser campeão? Veja os duelos e simule os resultados do Mundial de Clubes

PSG também vai disputar o Intercontinental e a Supercopa da UEFA

Além do Mundial de 2029, a vitória na Champions garantiu o PSG na próxima edição da Copa Intercontinental da FIFA, que será disputada entre 10 e 17 de dezembro de 2025. O torneio reúne os campeões continentais de todas as seis confederações, e o PSG se junta aos já classificados:

continua após a publicidade

Al Ahli (Arábia Saudita) – campeão da Ásia;



– campeão da Ásia; Auckland City (Nova Zelândia) – campeão da Oceania;



– campeão da Oceania; Pyramids (Egito) – Campeão da África;



– Campeão da África; Cruz Azul (México) – campeão da CONCACAF;



– campeão da CONCACAF; Campeão da CONMEBOL Libertadores 2025 – ainda a ser definido.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O clube francês também tem outro compromisso importante: a Supercopa da UEFA, que será disputada em 13 de agosto, na cidade italiana de Udine. O adversário será o Tottenham, campeão da Europa League.