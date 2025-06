Fluminense busca reforços, mas não só para o Mundial de Clubes

A janela de transferências extra está aberta e o Fluminense pretende aproveitá-la, mas visando toda a temporada, não apenas o Mundial de Clubes. O assunto é frequentemente abordado por Renato Gaúcho nas coletivas e o presidente Mario Bittencourt, em entrevista recente, confirmou que busca reforços.

O período de contratações abriu dia 1 de junho e fica até o dia 10, data final para que os clubes enviem a lista de inscritos. Foi uma medida da Fifa para que os participantes da competição pudessem se reforçar, mas permite que outros times também tragam novas peças para o elenco.

Entenda o posicionamento do Fluminense no mercado

O presidente Mario Bittencourt afirmou, em entrevista ao "Toca e Passa", podcast da Globo, que o clube busca entre dois e três reforços para o Mundial, mas que fiquem para o restante da temporada. No entanto, frisou que, se houver a possibilidade de trazer um grande nome apenas para a competição, faria o negócio - desde que dentro da realidade financeira do Flu.

— As pessoas falam de “reforços para o Mundial”. Nós estamos pensando em reforços para toda a temporada. Não seria honesto, inteligente e profissional de nossa parte pensar somente em reforços para o Mundial. Porque vamos enfrentar times que têm folhas salariais de 100, 150, 200 milhões de reais por mês durante o Mundial. Estamos pensando em reforços para o Mundial, para a Sul-Americana, para a Copa do Brasil... Para fortalecer o time e a gente tentar ser campeão novamente neste ano. — disse o mandatário.

Dessa forma, a chegada de um "jogador de muito renome" é possível. Especialmente pelo efeito na marca do Fluminense, algo valorizado por Bittencourt. Ele afirmou que a chegada de atletas como Thiago Silva, Marcelo, Fábio e Felipe Melo tiveram também este peso de internacionalizar o nome do clube.

— Se houver a oportunidade de ter um cara que vai aumentar a exposição da nossa marca, obviamente vamos tentar fazer dentro das condições do Fluminense. E é óbvio que esse jogador vai ter que entender as condições do projeto. Eu sou maluco o suficiente e apaixonado pelo clube para, se pintar uma oportunidade dessas, entregar para a nossa torcida. Mas, da mesma forma, também não vou enganar e dizer que já tem alguma coisa acertada. Não tem.

Nas coletivas de imprensa após os jogos, Renato destaca recorrentemente a necessidade de reforços, especialmente no ataque. De acordo com o treinador, Keno é o único jogar no elenco que possui o "um para um" com drible e jogadas individuais, frisando a importância de ter mais jogadores com as características. Na entrevista ao podcast, o presidente tricolor confirmou que o setor é um dos que o time busca trazer novas peças.

— Renato tem falado sempre com a gente (em trazer) do meio para a frente. Ele acha que nós estamos bem servidos na zaga e nas laterais. Calculo que serão entre dois e três jogadores, especialmente jogadores que sejam mais agressivos do ponto de vista de ataque, que é o que o Renato quer, porque gosta de jogar para frente. — afirmou Mário.

Na última semana, surgiu o interesse do Fluminense em Nico López, atacante de 31 anos do Nacional, do Uruguai. No entanto, o conforme o "ge", antes mesmo de uma proposta oficial ser feita, o jogador recusou o Tricolor. Ainda não há informações de novos nomes que interessem ao Fluminense, mas o perfil é de meias e atacantes com carcaterísticas agudas para encaixar no estilo de jogo de Renato.

Fluminense sofreu com lesões no semestre

Atualmente, o departamento médico está quase vazio, restando apenas o volante Otávio, que se recupera de um rompimento no tendão de Aquiles. Contudo, é importante observar os últimos meses para entender a necessidade da chegada de novas peças que possam compor o elenco e entrar em campo mantendo a qualidade do jogo.

No início do ano, com o caso de miocardite de Ganso, o camisa 10 ficou fora até abril e Mano Menezes, então treinador do time, teve dificuldade de encontrar um substituto. No elenco, Lezcano e Isaque também podem fazer a função, mas ainda não tiveram muita minutagem. Com isso, Lima ou Nonato jogaram na posição, e Arias também foi acionado para jogar improvisado pelo meio. Outro jogador que atuou improvisado foi Hércules, que chegou a entrar de lateral direito em algumas partidas.

Apesar da maioria dos jogadores já estarem recuperados, o Flu sofreu com lesões ao longo do primeiro semestre. Por isso, Renato optou por um rodízio dentro do elenco, poupando atletas em viagens mais longas e desgastantes, como foi contra o GV San José e o Unión Española, pela Sul-Americana - o que poderia ter custado a classificação direta às oitavas.

O elenco do Fluminense

Estes são os jogadores que compõe o elenco tricolor, mas vale destacar algumas peças da base que tem sido relacionadas na ausência de seus pares, como Júlio Fidélis e Wallace Davi. Outros Moleques de Xerém que também entraram em campo com Renato Gaúcho foram os laterais direitos Vagno e Leo Jance, os atacantes Kelwin e Wesley Natã, e o zagueiro Gutavo Cintra.