Presidente do PSG manda recado para Mbappé após título da Champions

Após conquistar o primeiro título da Champions League da história do PSG, o presidente Nasser Al-Khelaïfi mandou um recado ao ex-astro da equipe, Mbappé. O empresário catari, mesmo em meio à uma disputa judicial com o atacante, fez questão de agradecer pelo tempo em que o francês esteve no clube e desejou-lhe boa sorte na continuidade de sua carreira.

Dois dias após a intensa comemoração pelo inédito título da Champions League, Nasser Al-Khelaïfi conversou com Cyril Hanouna, apresentador do canal "Europe 1". Durante a entrevista, Hanouna perguntou se Mbappé havia feito contato para parabenizá-lo. Para a surpresa do apresentador, o presidente confirmou que sim.

- Sim, ele me parabenizou. Desejo-lhe tudo de bom. Ele escolheu um caminho diferente, enquanto nós seguimos o nosso. Ele também demonstrou apoio a campanha de Dembélé para a Bola de Ouro, já que foi eleito o melhor jogador da Champions League - afirmou Al-Khelaifi.

Mbappé em ação pelo PSG, na temporada de 2023/24 (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

Mbappé fez história em sua passagem pelo PSG. Chegou ao clube em 2017, em uma janela de transferências marcante, que também contou com a chegada de Neymar - a contratação mais cara da história do futebol. Vestindo a camisa do Paris Saint-Germain, o atacante francês roubou o protagonismo do brasileiro, e se tornou o maior artilheiro da história da equipe, com 256 gols em 308 partidas. Em 2019/20, levou o time à final da Champions League, mas o PSG foi derrotado pelo Bayern de Munique por 1 a 0, em Lisboa.

Na última janela de transferências de verão, Mbappé deixou o PSG para defender o Real Madrid. Apesar de uma boa temporada individual, o atacante não conseguiu conquistar a Champions League com o clube espanhol. Também foi vice-campeão da La Liga, da Copa do Rei e da Supercopa da Espanha.

A saída de Mbappé do PSG foi conturbada e, após se estabelecer no Real Madrid, o jogador entrou com um processo judicial contra o clube de Nasser Al-Khelaïfi. No entanto, o litígio ganhou um novo capítulo: a Justiça francesa suspendeu o embargo de 55 milhões de euros (cerca de R$ 355 milhões na cotação atual) que Mbappé exige, referentes a valores supostamente não pagos em seu último contrato com o PSG.

PSG faz história, atropela Inter de Milão e conquista inédita Champions League

O PSG venceu a Inter de Milão por 5 a 0 e conquistou o inédito título da Champions League, neste sábado (31), na Allianz Arena. Na etapa inicial, o clube francês abriu o placar com Hakimi, enquanto Doué ampliou o marcador. No segundo tempo, Doué, Kvaratschelia e Mayulu deram números finais ao confronto histórico em favor do clube francês.

Com o resultado, o PSG aplicou a maior goleada em uma decisão de Champions League na história. Antes do fim do jogo, os setores da Inter de Milão nas arquibancadas já estavam vazios, enquanto os franceses entoaram "olés" e bradavam gritos de campeões antes do apito final.

