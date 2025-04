Bruno Henrique, do Flamengo, foi indiciado pela Polícia Federal por supostamente ter forçado um cartão amarelo. A advertência foi na partida contra o Santos em 2023. O relatório da PF conta com conversas do jogador com o seu irmão, Wander Nunes Pinto Júnior. Em uma das mensagens o camisa 27 cita em qual jogo receberia a advertência.

O print, divulgado pelo site "Metrópoles", é de uma conversa entre Bruno Henrique e Wander do dia 29 de agosto de 2023.

“O tio você está com 2 cartão no brasileiro?”, disse Wander.

"Sim", respondeu Bruno Henrique

Wander: “Quando [o] pessoal mandar tomar o 3 liga nós hein kkkk”

Bruno Henrique: “Contra o Santos”.

Wander: “Daqui quantas semanas?”

Bruno Henrique: “Olha aí no Google”

Wander: “29 de outubro”, “Será que você vai aguentar ficar até lá sem cartão kkkkkk”

Bruno Henrique: “Não vou reclamar”, “Só se eu entrar forte em alguém”

Wander: “Boua já vou guardar o dinheiro investimento com sucesso”

Outra conversa

Posteriormente, no dia 7 de outubro, Bruno e Wander voltam a abordar o tema. Na ocasião, o atleta pergunta ao irmão sobre um Pix no valor de R$ 10 mil.

Bruno Henrique: O Juninho

Vc consegui fazer transferir Pix no valor alto da sua conta ?

Wander: Consigo BH

Qual valor?

Bruno Henrique: 10 conto

Wander: Consigo

Bruno Henrique: Me manda seu Pix aí

Vou te mandar os 10k

Wander: Fazer gol hein viado tá no meu cartola

Bruno Henrique: E vc transferir pro Pix que eu te mandar aí

Wander: (ele envia um número de CPF)

Bruno Henrique: Vc não pode ser

Temos nomes igual

Wander: Vai da ruim?

O que era?

Bruno Henrique: Vai

Negócio de aposta aqui

Wander: Uai da essa ideia aí que vou apostar aqui tô precisando de dinheiro kkkkkk

Bruno Henrique: Esse aqui pesado não dá pra vc não

Wander: Se eu ganhar 1 mil reais tá bom se for coisa certa

Bruno Henrique: Tem que ter 💰 10 k todo final de semana

Wander: Ah tá

Eu ia apostar agora tô precisando de mil

Ia apostar agora

Manda numa conta de terceiro e ele me manda

Bruno Henrique: To vendo aqui já

Vc não dá

Wander: Entendi

Carai viu

Meu olho até brilhou

kkkkkk

Dá pra tomar um cartão hoje não 👀👀👀👀

Bruno Henrique: Da não

Tenho 1 já

Wander: kkkkkkk

Deu certo conseguiu aí

Bruno Henrique: Deu

Lajinha

Wander: Boa kkkkkk

Só comemorar agora

Tá apostando vitória ou cartão algo assim

Bruno Henrique: Não é nada disso nao

Parada de cavalo

Wander: Ah tá

Conversa entre Bruno Henrique e Wander Nunes (Foto: Reprodução/Metrópoles)

Entenda o cenário

Investigadores encontraram no celular do irmão de Bruno Henrique, Wander Nunes Pinto Júnior, troca de mensagens que comprometeriam o atleta, o colocando diretamente ligado ao suposto esquema de apostas. O rubro-negro foi indiciado por estelionato e fraude em competição esportiva.

Wander Nunes Pinto Júnior, Ludymilla Araújo Lima (esposa de Wander) e Poliana Ester Nunes Cardoso (prima de Bruno Henrique) também foram indiciados. Os três fizeram apostas.



Wander Nunes Pinto Junior (Irmão) – Apostou R$ 380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos) Ludymilla Araújo Lima (Cunhada) – Ludymilla realizou a aposta em duas plataformas. Na primeira apostou R$380,86 e teve um retorno de R$ 1.180,67. Na segunda casa de apostas colocou e R$500,00 e teve um retorno de e R$ 1.425,00 (jogo contra o Santos). Poliana Ester Nunes Cardoso (Prima) – Apostou R$ 380,86 e teve retorno de R$ 1.180,67 (jogo contra o Santos).

Quando começaram as investigações

As investigações começaram em agosto do ano passado. O jogo contra o Santos foi pela 31ª primeira rodada do Brasileirão, em Brasília, no dia 1° de novembro de 2023. No total, quase quatro mil mensagens no Whatsapp de Bruno Henrique, do Flamengo, foram analisadas. Muitas delas, aliás, teriam sido apagadas.

Além dos três familiares de Bruno Henrique, outras seis pessoas (apostadores) também estão envolvidas. São eles: Claudinei Vitor Mosquete Bassan, Rafaela Cristina Elias Bassan, Henrique Mosquete do Nascimento, Andryl Sales Nascimento dos Reis, Max Evangelista Amorim e Douglas Ribeiro Pina Barcelos.

Em novembro do ano passado, mais de 50 policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão em endereços no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano (MG), Lagoa Santa (MG) e Ribeirão das Neves (MG). O Ninhho do Urubu e a casa de Bruno Henrique foram dois desses endereços. O atacante teve o seu celular apreendido.

Próximo passo

Agora, o relatório da Polícia Federal será analisado Ministério Público do Distrito Federal. Assim, o órgão decidirá o oferecimento da denúncia ou não.

Bruno Henrique ainda não se manifestou

Após a divulgação da notícia, a assessoria de Bruno Henrique, do Flamengo, garantiu que o mesmo não irá se posicionar.

