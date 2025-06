Pênalti? Nadine Bastos dá veredito em polêmica de Palmeiras x Botafogo

Um lance polemico na partida entre Palmeiras e Botafogo, pelas oitavas de final do Mundial de Clubes, no último sábado (28), continua repercutindo nas mesas de debate esportivo. Aos cinco minutos do primeiro tempo da prorrogação, Facundo Torres invadiu a área pelo lado esquerdo e cruzou para trás. Vitinho, interceptou a bola, mas ela resvalou em seu braço. Em campo, o árbitro não marcou pênalti, e o VAR também não interviu. Para Nadine Bastos, comentarista do SBT, a decisão foi errada.

— Foi pênalti! Vitinho se atira assumindo o risco e a bola bate no fraco dele que está ampliando espaço corporal. O VAR deveria ter mandado revisar o lance para marcar a penalidade — afirmou a ex-profissional de arbitragem.

Após ataque do Palmeiras, com Facundo Torres, a bola resvala no braço de Vitinho, do Botafogo (Foto: Reprodução/DAZN)

Nas redes sociais, o lance foi muito comentado por internautas, em especial, por torcedores do Palmeiras, que condenaram a decisão da arbitragem de campo.

Como foi Palmeiras x Botafogo pelo Mundial de Clubes

Palmeiras x Botafogo foi um primeiro tempo de muitas disputas físicas e sem finalizações certas, com o jogo marcado por equilíbrio e entradas duras.

O Palmeiras começou melhor o confronto, controlando a posse de bola nos primeiros minutos, mas teve dificuldades para transformar esse domínio em chances claras de gol. Após a parada técnica para hidratação, aos 30 minutos do primeiro tempo, o Botafogo voltou mais organizado e passou a ocupar o campo de ataque com mais frequência.

Na volta para a etapa final, o Palmeiras voltou a apresentar o domínio do primeiro tempo, mas agora com finalizações. O jogo seguiu sem muitas chances, com os times mais preocupados em não levar o gol nos minutos finais do que em criar oportunidades em si.

Assim, a partida entre Palmeiras x Botafogo foi para a prorrogação. Aos 10 minutos, Paulinho recebeu na área, driblou Marlon Freitas e bateu no cantinho de John para abrir o placar. Com problemas físicos, o camisa 10 marcou e foi substituído pelo zagueiro Micael.

O Botafogo resolveu acordar nos últimos 15 minutos da partida, mas não conseguiu ser efetivo e a partida terminou com a vitória do Palmeiras pelo placar mínimo e a vaga para as quartas de finais do Mundial.