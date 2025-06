O Palmeiras terá dois desfalques importantes na partida das quartas de final do Mundial de Clubes da Fifa contra Benfica ou Chelsea. Após vencer o Botafogo por 1 a 0, com gol de Paulinho, na Filadélfia, na tarde deste sábado (29), o time de Abel Ferreira não terá em campo Gustavo Gómez e Piquerez, advertidos com cartão amarelo. Além do paraguaio, o Verdão já não podia contar com o zagueiro Murilo, com lesão na coxa.

Aos 39 minutos do primeiro tempo, o capitão palmeirense chegou atrasado em uma dividida com Allan e, após ser marcada vantagem no lance, o árbitro puniu o jogador com o cartão amarelo. Na prorrogação, o capitão ainda recebeu o segundo amarelo e acabou expulso. Antes disso, Gómez havia sido advertido contra o Porto-POR, aos 17 minutos do segundo tempo, válido pela primeira rodada do torneio internacional.

Para a vaga de Murilo, o escolhido nos dois últimos jogos foi Bruno Fuchs. A tendência agora, com a suspensão de Gómez, é que Micael ganha chance na partida das quartas. Além deles, o jovem Naves corre por fora em busca de uma vaga entre os 11 titulares de Abel Ferreira. Para a lateral-esquerda, Vanderlan é quem deve aparecer.

Nas quartas de final, o Palmeiras entra em campo com outros quatro jogadores pendurados, além de Abel Ferreira. São eles: Giay, Richard Ríos, Felipe Anderson e Raphael Veiga.

Critério de cartões no Mundial de Clubes

Neste Mundial de Clubes da Fifa, o critério para suspensão por acúmulo de cartões amarelos é diferente de torneios como o Campeonato Brasileiro e Libertadores, por exemplo, onde são necessários três cartões para uma suspensão na partida seguinte. Aqui, bastam dois para que o jogador desfalque sua equipe, Vale lembrar que os cartões amarelos são zerados após os jogos das quartas de final.

