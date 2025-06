Ex-Palmeiras, Santos e Seleção faz dois gols em nova fase na Série D

Conhecido por suas passagens por clubes como Grêmio, Palmeiras, Santos e Coritiba, o atacante Leandro mostrou que ainda tem lenha para queimar. Em sua primeira partida como titular pelo Uberlândia, o experiente jogador foi o grande destaque da equipe na goleada por 4 a 0 sobre o Itabirito, pela 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro.

Inspirado, Leandro marcou dois gols e deu uma assistência, comandando o triunfo que recoloca o time mineiro na briga por uma vaga na próxima fase. Foi apenas o segundo jogo do atacante com a camisa do clube. A partida também marcou a estreia do técnico Cícero Júnior.

Leandro pelo Palmeiras (Foto: Cesar Greco / Fotoarena)

Allan abriu o placar no primeiro tempo. Depois do intervalo, Leandro aproveitou erro da defesa adversária para marcar o segundo. Na sequência, retribuiu o presente: após nova falha do Itabirito, cruzou para Diego Xavier fazer o terceiro. Fechando a conta, o atacante recebeu de Bruninho e completou para as redes.

Com a vitória, o Uberlândia chegou aos 14 pontos e assumiu a vice-liderança do Grupo A7 da Série D, beneficiado pela combinação de resultados da 10ª rodada. O próximo desafio será decisivo: no sábado, às 17h, o Verdão visita o Goiatuba, terceiro colocado, em confronto direto pelas primeiras posições da chave.

Carreira de Leandro

Revelado nas categorias de base, Leandro atuou pelo Grêmio entre 2011 e o início de 2013. Naquele ano, foi um dos quatro jogadores envolvidos na negociação que levou Hernán Barcos ao Tricolor, sendo cedido ao Palmeiras. Emprestado ao alviverde, teve uma temporada de destaque ao marcar 19 gols, tornando-se o artilheiro da equipe ao lado de Alan Kardec. Na época, o atacante agradeceu publicamente a Renato Portaluppi, técnico que, segundo ele, o ajudou a aprimorar seu faro de gol.

Leandro pelo Santos (Foto: Ricardo Saibun/Santos FC)

O bom desempenho rendeu a Leandro uma convocação para a Seleção Brasileira principal em um amistoso contra a Bolívia, quando Felipão chamou apenas jogadores que atuavam no futebol nacional. O Brasil venceu por 4 a 0, com gols de Leandro, Neymar (duas vezes) e Leandro Damião. O atacante também representou o país nas categorias de base, disputando o Sul-Americano Sub-20 de 2013 e os Jogos Pan-americanos de 2011.

Animado pelo bom desempenho, o Palmeiras adquiriu o passe de Leandro por R$ 8 milhões. No entanto, o rendimento não se repetiu nos anos seguintes. Com poucas oportunidades em 2015, o jogador foi emprestado ao Santos até o fim da temporada, com opção de compra. Após 14 jogos, um gol e uma assistência, o clube optou por não renovar seu contrato.

Ao longo da carreira, Leandro também passou por clubes como Tokyo FC, Coritiba, Kashima Antlers, Monson e Paysandu.

