Campeão do Mundo em 2022 de volta ao Boca Juniors? Entenda

O retorno do ídolo está próximo. Segundo a imprensa argentina, o acerto de Leandro Paredes com o Boca Juniors está perto de ser confirmado. Campeão do mundo com a Argentina em 2022, o volante de 30 anos deixará a Roma, da Itália, para voltar ao clube que o formou. O Boca agora vai ter que correr contra o tempo para inscrever o reforço a tempo da disputa do Mundial de Clubes.

O clube xeneize teria pago a cláusula de rescisão de 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões) para tirar o jogador da Roma. Paredes é uma cria da base do Boca, onde se profissionalizou antes de uma longa carreira na Europa, com passagens por Zenit, PSG, Juventus e duas vezes pela própria Roma.

Paixão antiga e cláusula especial no contrato

A forte ligação de Paredes com o clube foi um fator decisivo. "É uma paixão. É preciso vivenciar para entender", já declarou o jogador, reforçando seu amor pelo time argentino. A vontade de voltar é tão grande que seu contrato com a Roma, renovado até 2026, continha uma condição especial.

Segundo o canal TyC Sports, uma cláusula garantia que o meio-campista poderia ser vendido ao Boca Juniors pelo valor de 3,5 milhões de euros caso ele mesmo solicitasse a transferência em uma das próximas janelas, o que de fato aconteceu.

A um passo do Santos? Neymar 'pressionou' pela vinda

Na última janela de transferências, Leandro Paredes foi fortemente especulado no Santos. A possível vinda ao futebol brasileiro teve um lobby de peso: seu amigo e ex-companheiro de PSG, Neymar. Em tom de resenha, o próprio Paredes revelou a insistência do craque brasileiro. "Ele me ligou umas 100 vezes para eu ir para o Santos", contou o argentino, que na época preferiu continuar no futebol europeu.

Paredes e Neymar no PSG (Foto: Franck Fife / AFP)

A missão de Paredes no Boca Juniors: o Mundial de Clubes

Se a inscrição for confirmada a tempo, a principal missão de Paredes será ajudar o Boca no novo Mundial de Clubes. A equipe argentina está no Grupo C, considerado um dos mais fortes da competição, ao lado de Auckland City (Austrália), do Bayern (Alemanha) e do Benfica (Portugal).

Confira os jogos do Boca na fase de grupos:

16/06: Boca Juniors x Benfica - Hard Rock Stadium

20/06: Bayern x Boca Juniors - Hard Rock Stadium

24/06: Auckland City x Boca Juniors - Geodis Park