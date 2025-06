Leroy Sané, do Bayern de Munique, será jogador do Galatasaray. Segundo o jornalista italiano Fabrizio Romano, o atacante fechou com o clube com vínculo válido até junho de 2028 e deve ser anunciado oficialmente nos próximos dias. O alemão de 29 anos tem seu contrato expirando com o Bayern no fim do mês.

Restam apenas detalhes burocráticos para formalizar a assinatura do contrato. Sané chega ao Galatasaray como campeão da última temporada da Bundesliga pelo Bayern de Munique e convocado regular da seleção alemã.

De acordo com o "The Athletic", Al Hilal, Arsenal e o Fenerbahce também estavam interessados na contratação de Sané, mas o Galatasaray venceu a concorrência, oferecendo um contrato de 15 milhões de euros por temporada (aproximadamente 95 milhões de reais).

Antes de chegar ao Bayern, Sané foi peça fundamental no Manchester City de Pep Guardiola campeão da Premier League na temporada 2017/18, quando o City fez 100 pontos. O alemão era o ponta-esquerda titular do time e, junto com Sterling - que jogava pelo lado direito -, era o principal municiador de Agüero e Gabriel Jesus para marcar os gols dentro da área.

Confira os números de Sané pelo Bayern de Munique

Leroy Sané em ação pelo Bayern (Foto: CHRISTOF STACHE / AFP)

Sané chegou ao Bayern de Munique em 2020 pelo preço de 49 milhões de euros fixos. Em cinco temporadas na Alemanha, foram 61 gols e 53 assistências em 220 partidas. Sané não foi titular absoluto durante sua passagem pelo Bayer, alterando entre opção no banco de reservas e bons momentos. Nesta temporada, o jogador caiu de produção. Veja os números de Sané nesta temporada, segundo o Sofascore:

45 partidas 2375 minutos em campo (média de 52 minutos por jogo) 13 gols 5 assistências

