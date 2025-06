Benfica terá que superar jejum para se classficar no Mundial

O Benfica vai enfrentar o Bayern de Munique, na próxima terça-feira (24), válido pela terceira rodada da última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes em confronto decisivo que vale classificação. Além disso, os Encarnados terão que superar o tabu de nunca ter vencido a equipe alemã em toda história do confronto.

Em 13 jogos entre as duas equipes, os alemães venceram nove vezes e empataram três vezes com o clube português. Além disso, o saldo dos encontros é altamente desequilibrado para o clube da baviera (9-36).

O primeiro confronto entre as duas equipes aconteceu em 1976, em partida válida pela Taça dos Campeões e que foi vencida pelo Bayern por 5 a 1. Ao longo dos anos, os alemães sempre levaram vantangem sobre seu rival.

Mais recentemente, entre 2018 e 2024, os Encarnados sofreram cinco derrotas seguidas para os Bávaros, sofrido um total de 17 gols e marcado apenas três. Além disso, sofreu uma goleada de 5 a 1, na Champions League, na temporada 2018/2019.

Situação no grupo

O Grupo C da Copa do Mundo de Clubes vai para a última rodada indefinido. O Bayern de Munique tem seis pontos e 12 gols de saldo. O Benfica vem logo atrás com quatro pontos e seis de saldo. No entanto, o Boca Junior, terceiro colocado, com um ponto enfrenta o já eliminado Auckland City.

Para se classificar para o mata-mata, os Encarnados não podem perder por mais de seis gols. Caso esse cenário aconteça, o Boca Junior não pode vencer o Auckland City, da Nova Zelândia, por um ou mais gols de diferença.

