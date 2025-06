ORLANDO (EUA) — Para além da classificação garantida na primeira posição do Grupo D, há mais em jogo na partida do Flamengo contra o Los Angeles FC (LAFC), pelo Mundial de Clubes, nesta terça-feira (24), às 22h (de Brasília). Não perder pode representar, no mínimo, mais uma bolada aos cofres do Flamengo; além da oportunidade de jogadores mostrarem serviço ao técnico Filipe Luís.

Premiação milionária do Mundial

Na questão monetária da coisa, um simples empate contra o lanterna do grupo representa ganhar um milhão de dólares (R$ 5,59 milhões, na cotação atual). No caso de uma vitória, a terceira em três jogos nessa fase inicial do torneio, o prêmio dobra: dois milhões de dólares, mais de 11 milhões de reais.

Até a tarde desta terça-feira (24), ou seja, antes da peleja contra o time estadunidense, o rubro-negro já garantiu quase 27 milhões de dólares, sendo 15 milhões só por participar, quatro milhões pelas duas vitórias contra Espérance e Chelsea, e 7,5 milhões por passar de fase. Ao todo, transferindo para a moeda brasileira, já "pingou" nos cofres do Mais Querido quase 150 milhões de reais.

Filipe Luís conversa com José Boto durante treino do Flamengo (Foto: Divulgação)

Mudanças no Flamengo contra o LAFC

Já do ponto de vista esportivo, há jogadores que buscam ter mais minutagem sob a batuta do comandante do Flamengo, como Allan, Evertton Araújo, João Victor e Juninho. No caso do último, até por ser atacante e ter uma grande concorrência pela vaga, ter minutos em campo é sempre importante. João Victor é outro: zagueiro novo, de 2007, que poderia mostrar serviço.

A provavel escalação do Flamengo para encarar o LAFC no Mundial deve ter: Rossi; Varela, Danilo (João Victor), Léo Ortiz e Ayrton Lucas (Alex Sandro); Evertton Araújo, Allan e Luiz Araújo (Wallace Yan); Michael, Cebolinha e Pedro (Juninho).

Motivos para poupar

Flamengo tem quatro jogadores que receberam um cartão nas duas primeiras partidas: Bruno Henrique, Gerson, Pulgar e Gonzalo Plata. O regulamento prevê que dois cartões amarelos suspendem o atleta. Sendo assim, se algum deles for punido contra o LAFC estará fora das oitavas de final. Os amarelos só são zerados para as quartas de final.

Outra questão importante é a preservação dos atletas, para evitar lesões musculares. Gerson e Ayrton Lucas estão entre os mais desgastados e não foram a campo na primeira atividade do Flamengo, após a vitória contra o Chelsea, no domingo (21). Nico De La Cruz, que ainda não estreou no Mundial, é outro que requer atenção.