O último capítulo da fase de grupos do Mundial de Clubes de 2025 está próximo do fim. A terceira rodada começou na segunda-feira (23) com a definição dos classificados dos grupos A e B para as oitavas de final do torneio: Palmeiras e Inter Miami; PSG e Botafogo, respectivamente. A seguir, o Lance! mostra os melhores momentos dos jogos de cada história em campo.

Inter Miami 2x2 Palmeiras

O Palmeiras não jogou bem, sofreu, mas reagiu na reta final e buscou o empate por 2 a 2 contra o Inter Miami, no Hard Rock Stadium. Os gols do Alviverde foram marcados por Paulinho e Maurício. Com o empate, o time de Abel Ferreira garantiu o primeiro lugar do Grupo A e agora vai encarar o Botafogo nas oitavas de final, em partida marcada para o próximo sábado (28), às 13h (de Brasília).

Porto 4x4 Al Ahly

Em um jogo intenso e com gols para todos os gostos, Al Ahly e Porto empataram por 4 a 4 pela terceira rodada do Mundial de Clubes e morreram abraçados. Independentemente do resultado, os times seriam eliminados com o 2 a 2 entre Palmeiras e Inter Miami. No entanto, venderam cara a morte, com as torcidas, especialmente a do Porto, mantendo as esperanças com a marcha da contagem do outro duelo da chave.

Atlético de Madrid 1x0 Botafogo

Botafogo foi derrotado por 1 a 0 pelo Atlético de Madrid, mas garantiu vaga nas oitavas de final do Mundial de Clubes. No mítico Rose Bowl, o Fogão entrou em campo sabendo que podia perder por até dois gols para se classificar. A equipe espanhola dominou as ações do jogo, garantiu o triunfo com Griezmann, mas não foi suficiente.

Seattle Sounders 0x2 PSG

O PSG teve dificuldades para superar a retranca do Seattle Sounders no Lumen Field. O time de Luis Enrique precisou de paciência para fazer 2 a 0 — gols de Kvaratskhelia, no primeiro tempo, e de Hakimi, na etapa final. Somado à vitória de 1 a 0 do Atlético de Madrid sobre o Botafogo, o resultado deixou o PSG na primeira colocação da chave.