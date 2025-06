Clube de John Textor é rebaixado para segunda divisão

O Lyon, de John Textor, foi rebaixado para a segunda divisão da França por decisão da Direção Nacional de Controle e Gestão (DNCG). O clube ainda pode recorrer da decisão para se manter na elite na próxima temporada.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Nesta terça-feira (24), John Textor e Mickael Gerlinger, diretor de futebol do Lyon, foram entrevistados pela DNCG para afastar os riscos de rebaixamento. No entanto, a entidade manteve a decisão que havia sido tomada no dia 15 de novembro de 2024.

continua após a publicidade

O rebaixamento do Lyon, de John Textor, ocorre por conta da falta de garantias exigidas pelo órgão fiscalizador financeiro da Ligue 1. Somado a isso, o clube também possui uma dívida de 175 milhões de euros (R$ 1,1 bilhão).

Durante o Mundial de Clubes, John Textor chegou a declarar que o Lyon estava "bem financeiramente" em uma entrevista ao "L'Équipe". Segundo a imprensa francesa, a decisão de manter o rebaixamento do Lyon foi tratada como "uma surpresa inesperada".

continua após a publicidade

John Textor faz dinheiro nas últimas semanas

Nas últimas semanas, John Textor fez dinheiro para tentar salvar o Lyon, embora a DNCG não tenha mudado sua decisão. Além da venda de Cherki ao Manchester City por 42,5 milhões de euros (R$ 270 milhões), o norte-americano vendeu os 45% que tinha do Crystal Palace ao Woody Johnson por cerca de 200 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

📲De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.